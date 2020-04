Carl Froch raconte l’histoire d’une bagarre de “ roll around ” avec son partenaire d’entraînement qu’il a ensuite éliminé lors d’un vrai combat

Carl Froch s’est souvenu du moment où l’une de ses séances de sparring s’est transformée en un «roulement sur le sol».

À l’époque de ses combats, le «Cobra» était réputé pour être l’un des hommes les plus coriaces de la boxe britannique et n’a donc pas bien réagi à la prise de liberté d’un partenaire.

Froch était réputé pour être incroyablement résistant sur le ring

En discutant des premiers stades de sa carrière sur son podcast «Froch on Fighting», il a été interrogé sur son combat de 2003 avec Valery Odin.

Froch a déclaré: «Il était mon partenaire d’entraînement, Valery Odin. Nous nous sommes roulés par terre.

«Moi et lui avions un espar. Il m’a donné des coups de poing et mon casque s’est retourné, il m’a couvert les yeux.

«Et au lieu de s’arrêter, il a continué à frapper. Je me dis: “Attends une minute, je ne vois pas.”

«Alors je l’ai attrapé, je l’ai pris dans une prise de tête, j’ai fait un des petits rouleaux de commando et je l’ai mis à terre.

“Valery Odin et moi roulions sur le sol, c’est un cruiserweight, il serait descendu en super-milieu pour me combattre mais il ressemblait plus à un poids léger.

«Nous étions donc en train de nous rouler par terre au Lennox Lewis College de Clapton et Rob McCracken est intervenu et l’a traîné hors de moi.

«Nous avons continué le longeron, nous nous sommes en quelque sorte serré la main. Il était un peu fou, il l’était. »

Froch travaille maintenant comme un expert TV

Lorsqu’ils se sont battus en 2003, Froch avait une fiche de 5-0 tandis qu’Odin avait une fiche de 6-5.

Froch a gagné par KO technique au sixième tour devant ses fans à domicile à Nottingham.

.