Carl Froch révèle l’histoire d’avoir été renversé par Tony Bellew en combat, l’a appelé un “ trou *** ” par la suite

Carl Froch a révélé que Tony Bellew est le seul homme à l’avoir renversé lors d’une séance de combat.

Les deux anciens champions du monde avaient l’habitude de faire des guerres dans le gymnase au cours de leur carrière alors qu’ils s’entraînaient pour les combats à venir.

Froch et Bellew travaillent maintenant ensemble comme experts TV

Froch a expliqué sur son podcast «Froch on Fighting»: «Il y a donc une histoire que je vais vous raconter maintenant. Moi et Tony Bellew avions l’habitude de nous entrainer, nous avions autrefois des espars lourds.

“Il m’a mis sur. Il est la seule personne à me mettre en sparring, je ne sais pas si je l’ai déjà mentionné.

“Je ne suis pas gêné, il m’a posé par terre. Il m’a attrapé avec une main droite, douce, sur le menton, alors que je le soutenais, pensant que j’allais le mentonner.

«Il m’a chronométré et m’a attrapé avec une main droite. Et il peut frapper, Tony Bellew.

Froch était réputé pour être incroyablement résistant sur le ring

“Je suis descendu du sol et j’ai dit:” Oh, mon genou est allé là-bas, mon genou est devenu un peu drôle. “

«J’ai fait reconstruire mon LCA quelques années auparavant et je me suis rendu compte que mon genou était un peu bancal – mais ce n’était pas le cas.

«Mais oui, j’ai essayé de le récupérer et je l’ai frappé en retour et je l’ai aussi frappé fort. Il en avait un peu – il le sentait, disons simplement qu’il ressentait le pouvoir.

«Je me souviens qu’un jour, Rob McCracken a fermé les stores du gymnase, parce que les gens regardaient par les portes vitrées du gymnase de Sheffield.

“Alors il avait l’habitude de tordre les stores pour qu’ils soient fermés, tous les amateurs seraient sortis du gymnase. Ce serait moi, Rob McCracken, Tony Bellew et un ou deux de ses entraîneurs à l’époque. Et c’était tout.

«Nous avions l’habitude de régler l’horloge, de nous échauffer, de faire un peu de sacs, de panser les mains, de mettre des gants de combat, de porter un gumshield, un casque et cela ressemblait à un combat.

«J’avais l’habitude de ressentir les nerfs et de passer par tout le processus nerveux des combats.

«Et nous aurions des 12 rounds absolument scandaleux. Humdingers. Certains d’entre eux valent mieux que les combats.

Bellew et Froch sont maintenant à la retraite

“Il m’a vacillé, je l’ai vacillé, puis la cloche sonne et c’est le sixième round et je me dis:” Nous avons 12 rounds, j’ai encore six rounds à faire. “

“Il serait fatigué, je soufflerais mon a *** et nous ferions le 12. À la fin, nous aurions un câlin, nous serions assis sur le côté du ring.

“Nous enlèverions nos gants et nos protège-têtes et je dirais:” Vous êtes un putain de trou *** que vous êtes. “

“Et il disait:” Ouais, tu es un dur b ***** rd. “”

