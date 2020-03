Carl Froch révèle pourquoi les pourparlers de combat de Gennady Golovkin ont échoué, insiste sur le fait qu’il aurait gagné par KO

Le dernier combat de Carl Froch est survenu lorsqu’il a éliminé George Groves devant 80 000 fans au stade de Wembley en 2014.

Cependant, à l’époque, il y avait quelques autres adversaires potentiels qui l’ont presque attiré en arrière pour un dernier hourra.

Un éventuel combat de Julio Cesar Chavez Jr à Las Vegas a échoué pour 2015, puis les discussions se sont tournées vers un possible affrontement avec la bête de poids moyen Gennady Golovkin.

Froch est maintenant joyeusement à la retraite

Lorsqu’on lui a demandé comment il aurait réussi dans le match fantastique, Froch a déclaré sur son podcast Froch on Fighting: «Cela ne prendra que cinq secondes – trop gros et trop fort.

«Soutenez-le, sauvegardez-le, gâchez-le.

«Quand tu es trop grand pour quelqu’un et trop fort pour quelqu’un, je me fiche qu’il puisse frapper fort parce que je peux en prendre un.

«Il ne va pas me frapper avec 100 grosses mains droites puantes propres sur le menton parce que je vais m’éloigner de la plupart d’entre elles ou bloquer la plupart d’entre elles.

Ed Mulholland / Matchroom

GGG est toujours le champion du monde des poids moyens IBF aujourd’hui

«Quand j’ai perdu contre Mikkel Kessler, j’ai ensuite combattu Arthur Abraham, il renversait tout le monde. Il est grand et fort, un gars assez trapu, il peut frapper fort, assommer la plupart des gens.

«Il était un« monstre puncheur », mais je pense que j’ai été touché une ou deux fois pendant tout le combat. Il l’a totalement mis en boîte, l’a surclassé et l’a manœuvré.

«Et la tactique serait la même pour Golovkin parce que j’ai de la hauteur et de la portée sur lui et je peux boxer.

«Les gens pensent que je suis juste un belliciste et j’aime me tenir là et prendre des coups pour tirer au sol, mais j’ai remporté deux titres ABA, j’ai remporté une médaille aux Championnats du monde, donc j’ai la capacité de boxe.

. – Contributeur

Froch a complètement battu Abraham en 2010

«Si j’utilise ma capacité de boxe avec ma ténacité et mon état d’esprit désagréable, je pourrais me tenir à l’abri du danger avec ma portée et assembler des tirs quand je le dois.

«J’ai rencontré Golovkin, il est environ quatre ou cinq pouces plus court que moi. Je lui ai serré la main et j’ai eu l’impression de serrer la main d’une laitue mouillée.

«J’ai juste l’impression qu’il est trop petit, pas assez dur – D’accord, il peut frapper fort, mais Martin Murray lui a pris onze tours.

“Pas de manque de respect pour Martin Murray, mais il est un combattant de niveau national.

GGG a partagé deux grands combats avec Canelo

«Ces combattants ne durent pas trois / quatre rounds avec moi, ils sont battus.

“Donc, un combat avec Golovkin – et je ne suis pas seulement une grosse tête ou je me vends trop – j’ai toujours pensé, et Rob McCracken a toujours dit:” Vous êtes trop pour Golovkin. “

“Il n’est pas un super-poids moyen, il n’est pas assez grand.”

Froch était réputé pour être incroyablement résistant sur le ring

Froch a ensuite expliqué pourquoi le combat n’avait pas eu lieu: «Nous étions en pourparlers avec son manager. Ils essayaient de me ramener à 166 livres.

“Cela ne ressemble pas à beaucoup de poids, 2 livres en dessous de la pierre 12 [super-middleweight] limite. J’étais une machine à 12 pierres…

«Je n’aurais pas pu perdre encore 2 livres et performer. Ils essayaient juste de m’entraîner un peu plus loin.

«Je viens de dire:« Regardez, faisons le combat et arrivons à 12 pierres. Vous pensez que vous êtes trop pour moi, vous allez me soutenir et me mettre KO, faisons-le à 12 pierres. »

“N’oubliez pas que j’étais hors du ring, c’était après ma retraite d’un an, puis les discussions ont commencé à devenir un peu sérieuses.

«Ils essayaient juste de me traîner dans une division de poids dans laquelle je n’aurais pas pu le faire.

“Au moment où nous parlions, j’étais de 13 pierres 4 livres, une vie plus lourde, donc je dois descendre à 12 pierres qui auraient été difficiles.

“Et ils essayaient de m’entraîner encore plus loin et c’est pourquoi le combat n’a pas eu lieu.”

Golovkin est célèbre pour son pouvoir

En faisant une prédiction finale, Froch a déclaré: «À mon avis, je le battrais parce que je suis trop grand et trop fort pour lui. Je me trompe peut-être, nous ne le saurons jamais, mais je me soutiendrais pour le battre.

«Il y aura beaucoup de gens qui écouteront ce dicton:« Non, non, non, plein de b ***** ks, Golovkin vous battrait. Finalement, le pouvoir de Golovkin dirait, il atterrirait sur vous, il vous ferait du mal, vous casserait et vous arrêterait. »

«Ce que je dirais, c’est que je n’ai jamais été arrêté, je n’ai été mis à terre que deux fois dans ma carrière et je me suis levé pour gagner les deux fois.

«Vous pouvez dire que chacun de nous est clairement un gagnant. Je pense que je l’ai battu par arrêt. Je le frapperais autant, si fort.

Froch a éliminé Groves dans son match revanche

«Un peu comme le combat de Lucian Bute, soutenez-le jusqu’aux cordes, soutenez-le, brisez-le en morceaux, vous savez comment je roule.

“Quel beau combat cela aurait été, et je suis assez homme pour admettre que je pourrais avoir décollé.

«J’aurais pu me casser le nez, je pouvais me faire couper les yeux et avoir été aveuglé d’un œil, je pourrais même me faire repasser.

«Je ne pense jamais que je serais mis KO parce que j’ai été frappé par de gros, gros coups dans ma carrière et je les ai ressentis, mais ils ne m’ont jamais dérangé autant.

“Je n’ai jamais été aplati comme Amir Khan, n’est-ce pas?”

.