Carles Pérez se rend à Rome

Carles Pérez c’est déjà à toutes fins utiles nouveau joueur de Roma. Depuis que Quique Setién l’a informé qu’il devait chercher une nouvelle destination, l’équipe italienne est apparue comme un prétendant ferme. Rome paie un million d’euros pour sa mission ce qui reste de la saison et prend le relais.

La saison prochaine, Rome doit payer 11 millions pour le transfert définitif, mais le club culé parle d ‘”option d’achat obligatoire” et le romaniste d’ “obligation conditionnée à certaines situations sportives”. Quant au montant par les variables, Barcelone dans sa déclaration indique qu’ils peuvent atteindre 3,5 millions et Rome, jusqu’à 4,5. De même, le Barça se réserve droit de premier refus d’une future vente du joueur.

Le joueur de football catalan signe jusqu’au 30 juin à partir de 2024 “Si les conditions de l’obligation d’achat sont remplies”, selon le communiqué romain.

Carles Pérez a fait ses débuts avec la première équipe de la main de Ernesto Valverde le dernier jour de la saison dernière. De plus, cette saison, il a joué 12 autres matchs: Ligue 10, Coupe 1 et Champions 1, et a marqué deux buts. Il avait toujours un dossier de la filiale et était carrière de culé, où il a commencé dans le cadet B d’Espanyol.

Il Barcelone il cherche une garantie contre la montre et le groupe culé pourrait laisser plusieurs millions dans les coffres. Le joueur n’a pas été entièrement aimé par l’entraîneur cantabrique, qui voit dans Ansu Fati caractéristiques similaires mais beaucoup plus de potentiel.