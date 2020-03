Carlo Ancelotti appelle un fan d’Everton lors d’une pandémie de coronavirus exhortant les gens à écouter les conseils et a également révélé son amour de Netflix

Carlo Ancelotti a aidé à remonter le moral d’un fan d’Everton qui est actuellement en situation d’isolement en raison de la pandémie de coronavirus.

Le patron des Toffees a appelé le passionné Evertonian Mark Cruise, atteint d’une maladie des motoneurones.

. – .

Carlo Ancelotti a rejoint Everton en décembre

Ancelotti a été le dernier membre du personnel du club à participer à leur campagne Blue Family.

Moise Kean a fait un appel spécial pour la fête des mères à un partisan, qui est en rémission d’un cancer.

L’initiative est de maintenir le contact avec des supporters isolés pendant l’épidémie de coronavirus.

Ancelotti a déclaré à Mark: «Malheureusement, pendant cette période, il n’y a pas de matchs et donc pas de football. Pas de jeux Everton alors qu’allons-nous faire? Nous devons rester à la maison et nous détendre.

Donnez le carton rouge à COVID-19

Plus vite nous travaillerons ensemble pour arrêter la propagation du coronavirus, plus vite nous pourrons retourner dans les pubs, les gymnases, les stades et les arènes pour revoir le sport en direct…

RESTE À LA MAISON. Ne partez qu’aux fins suivantes:

pour acheter des articles de base – uniquement lorsque vous en avez vraiment besoin

faire une forme d’exercice par jour – comme courir, marcher ou faire du vélo, seul ou avec d’autres personnes avec qui vous vivez

pour tout besoin médical – par exemple, pour visiter une pharmacie ou livrer des fournitures essentielles à une personne vulnérable

pour se rendre au travail et en revenir – mais uniquement lorsque cela est absolument nécessaire

Pour plus d’informations et de conseils, visitez le site Web du NHS.

Le gouvernement a également publié plus de détails sur ce que nous pouvons faire pendant le verrouillage.

Tout le monde devrait faire ce qu’il peut pour arrêter la propagation du coronavirus.

«J’ai des amis en Italie, ma sœur est en Italie et la situation est pire. C’est terrible. Je pense qu’ici en Angleterre, nous devons faire attention et éviter l’expansion du virus.

«Nous devons rester à la maison et ne pas bouger (dehors).

“J’espère être là (à Goodison Park) bientôt parce que nous ne savons pas avec ce virus quand nous pourrons recommencer, nous verrons.”

L’Italien, qui a rejoint Everton en décembre, a également révélé son amour pour un service de streaming en ligne particulier.

“Je suis un grand fan de Netflix!” Il a dit.

Jose Mourinho livre des biens essentiels aux personnes vulnérables à Enfield aux prises avec un coronavirus

«La dernière série qui a été bonne était The Outsider. Vous devez regarder. Oui, très sombre! “

Ancelotti a également montré son côté humble en insistant sur le fait qu’il était appelé «Carlo».

“Je ne suis pas M., je suis Carlo et c’est tout!

“Habituellement en Italie, M. est un homme d’une grande importance – je ne suis pas si important! Je suis juste un manager. “

.