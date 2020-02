Carlos Alcaraz, l’héritier du tennis espagnol qui ne ressemble pas à Nadal

Le tennis est l’un des sports – mais celui qui le plus – dans lequel s’établir comme une puissance au fil des ans est plus complexe. Des nations comme les États-Unis, l’Australie ou, dans une moindre mesure, la Suède, dominante dans le record historique du sport du roi des raquettes, souffrent depuis des années d’une figure en mesure de dominer le circuit et ses grands tournois. Espagne, avec un étranger comme Raphael Nadal qui a involontairement réduit les carrières dominantes de Carlos Moyá, Juan Carlos Ferrero ou David Ferrer, fait face à une autre apparence qui en termes de précocité et de talent vous invite à penser au sommet. Carlos Alcaraz (Murcie, 2003), Il a déjà mis son premier tampon sur le circuit ATP, gagnant un pseudonyme, celui de Nadal, qui le poursuivait depuis quelques années, dans lequel il s’est forgé des qualités de tennis qui, paradoxalement, l’ont éloigné diamétralement de ce que les fans espagnols attendent peu importe.

Alcaraz, élève de Juan Carlos Ferrero A l’école de tennis Equelite, il a remporté sa première victoire ATP dans le tournoi de Rio, catégorie 500 et qu’il est entré grâce à un joker. Le Murcie, distingué par son tennis agressif et sa voracité sur le court, tout d’abord un spécialiste comme Albert Ramos n’a pas été intimidé, qui a battu un match épique décidé lors du tie-break du troisième set, mort subite à laquelle Carlos est allé après être passé d’une situation limite – 0-3 et 0-40 au partiel – à imposer à un joueur qui sait quoi qui est d’atteindre une finale Masters 1000 sur terre battue, surface du tournoi de São Paulo.

Les plus de trois heures et demie du match contre Albert Ramos permettent de mieux comprendre quel est le style de jeu de la grande perle du tennis espagnol et de voir comment même Carlos veut faire correspondre son tennis à Rafa Nadal. «J’aime jouer agressivement, avec de nombreux vainqueurs. Plus ou moins comme Federer ”, a déclaré dans des déclarations pour l’ATP qui résonnent désormais avec une victoire du trône, la première de l’histoire d’un joueur de tennis né en 2003 au premier niveau de compétition.

Si la volonté d’Alcaraz est de ressembler à Federer avec ses «gagnants», l’intégralité de sa palette de coups, ainsi que sa mobilité, élastique, résistante et explosive, font de ceux qui le connaissent le comparer à l’autre grand des trois grands, Novak Djokovic, avec lequel il partage un revers à deux mains dans lequel il conjugue puissance et directions, avec encore une marge d’amélioration importante.

Le potentiel que détient Alcaraz ne passe pas inaperçu en termes de classement – il occupera une place parmi les 350 meilleurs lundi prochain – ainsi qu’en termes de marques. Après quatre ans à porter Lotto, la multinationale Nike, qui avait déjà signé Nadal alors qu’il n’était qu’un enfant, a scellé son nouveau contrat avec Carlos, également soutenu par Babolat, la marque de raquettes du douzième champion de Roland Garros.

La mentalité est de Nadal

Carlos n’est pas Rafa au niveau strictement technique et tactique, mais il a sorti les choses de la référence nationale dans la mentalité, ce qui le différencie du reste des joueurs de tennis de sa génération. Très mature et obsédé par le travail, Alcaraz se souvient que le premier Nadal qui n’avait pas peur des rivaux supérieurs en âge et en classement. Combattant jusqu’à épuisement, capacité à ne pas abandonner et à se battre jusqu’à la dernière balle C’est peut-être le meilleur de tous qui accumule un très jeune joueur de tennis qui a commencé 2020 lancé et pointe vers le ciel dans les années à venir. Patience et enthousiasme avec Carlos Alcaraz.