Carlos Carrasco souffre d’inconfort physique et ne sera pas prêt pour la journée d’ouverture

Le lanceur vénézuélien a eu quelques problèmes physiques en pré-saison avec les Indiens | Norm Hall / .

Carlos Carrasco a eu une IRM plus tôt cette semaine qui a confirmé qu’il souffre d’une inflammation mineure. J’ai reçu une injection anti-inflammatoire et je ne dois plus lancer pendant quelques jours.

– Mandy Bell (@ MandyBell02) 11 mars 2020

Chris Antonetti a déclaré que ce serait un tronçon pour Carrasco d’être prêt d’ici le début de la saison.

– Mandy Bell (@ MandyBell02) 11 mars 2020