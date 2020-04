Carlos et Khalil Davis expliquent comment la rivalité entre jumeaux les a poussés vers la NFL

Les Buccaneers ont sélectionné Khalil Davis avec le 194e choix au repêchage de la NFL en 2020. Son frère Carlos reste sur le tableau de bord. Voici ce que Christian D’Andrea avait à dire sur les jumeaux avant le repêchage.

Il est difficile de séparer Carlos et Khalil Davis comme espoirs de repêchage de la NFL. Les deux joueurs de ligne défensive sont des jumeaux identiques. Ils sont allés dans la même école. Ils jouent la même position. Ils se sont tous les deux montrés avec de solides séances d’entraînement au NFL Scouting Combine.

Mais les deux frères qui ont jeté l’ancre à chaque extrémité de la ligne défensive du Nebraska sont bien plus qu’une lignée partagée et toutes les bizarreries qui l’accompagnent. L’expérience de passer 22 ans aux côtés d’un autre athlète d’élite a contribué à développer le sentiment de compétition qui a fait de chaque jumeau un choix de repêchage possible.

Les moments où ils n’ont pas été ensemble peuvent cependant définir qui ils deviennent au niveau suivant. Chaque frère Davis s’est imposé dans le cercle du discus en tant que membre des équipes d’athlétisme des Cornhuskers en route vers les honneurs américains. Cette détermination et cette capacité à s’exécuter sous les projecteurs peuvent être le carburant qui les pousse des choix potentiels du Jour 3 aux débutants de la NFL.

Grandir avec une autre perspective de la NFL a aidé à façonner les frères Davis

Les Davise étaient des jumeaux typiques à bien des égards. Ils ont forgé leur propre langue tacite dans laquelle ils pouvaient dire ce que l’autre pensait. Ils ont fait semblant d’être ensemble en classe et, parfois, en pratique. Ils ont participé à presque tout.

Mais la plupart des jumeaux ne font pas pencher la balance à plus de 600 livres entre eux tout en conservant la rapidité à éclater en moins de 4,9 secondes en 40 secondes. Les frères étaient des athlètes dès leur plus jeune âge, et avoir un égal parfaitement égal à affronter les a intégrés dans les perspectives de la NFL.

“C’était tellement compétitif”, m’a dit Khalil lors de la réunion de cette année. «Ça a pris beaucoup de choses. Ce n’est pas souvent que vous rencontrez quelqu’un qui est aussi bon que vous à la pratique, puis à la maison aussi … Je suis un peu plus sérieux que lui. Mais j’aime me mettre sous sa peau, le rendre plus compétitif. »

“Il a l’air calme, mais il ne l’est pas”, a ajouté Carlos dans une interview séparée à Indianapolis. “Il laissera quelque chose glisser, mais si cela lui met la nervosité, il vous dira quelque chose. Vous passez au-delà de ce point, nous l’utiliserons sur le terrain.

“[Sometimes we] c’est juste allé trop loin, mais cela nous a aidés à devenir les gens que nous sommes aujourd’hui. »

Les gens qu’ils sont aujourd’hui sont deux All-Big Ten honorés sur le terrain. Khalil est devenu l’un des meilleurs bouchons de voie de la FBS en 2019, affichant des sommets en carrière de 11 plaqués pour la perte (en 11 matchs) et huit sacs. Bien qu’il soit le plus petit des deux frères, mesurant entre 6’1 et Carlos ’6’2, il considère cela comme une fonctionnalité et non comme un bug.

“Rester bas est facile pour moi”, a déclaré Davis. «Je suis un joueur de ligne D court. C’est mon avantage. Je peux jouer plus bas que tout le monde, surtout lorsque la plupart des plaqués sont 6’4, 6’5. »

Trouver comment transformer une faiblesse perçue en force a aidé Khalil à émerger en tant que joueur le plus productif, mais Carlos était toujours une présence formidable pour les tâches finales dans la défense 3-4 des Huskers. Ses quatre sacs en 2019 étaient les seconds sur la liste, derrière seulement son frère.

Ce sont des chiffres solides, mais pas nécessairement ceux qui suggèrent la célébrité ou même des rôles quotidiens au niveau suivant. Heureusement pour les Davise, ils ont un équipement supplémentaire dans lequel ils peuvent se lancer quand il s’agit d’avoir un impact dans la NFL.

L’athlétisme a préparé les Davises en tant qu’athlètes – et leur a appris à exceller par eux-mêmes

Cette année marquera probablement la première fois que Khalil et Carlos jouent à des sports organisés dans différentes équipes. Heureusement, ils se préparent à leur évasion depuis plus d’une décennie.

Être gros et athlétique s’est traduit par des carrières de poids pour les frères. Les deux ont transformé des expériences réussies d’athlétisme en distinctions collégiales importantes au Nebraska. Carlos a terminé troisième du Big Ten au disque en tant qu’aîné, et chaque jumeau s’est qualifié pour la finale de la NCAA aux championnats de division I de 2019 dans la même épreuve. Selon le site officiel du Nebraska, chacun a mérité des honneurs All-American sur les impressionnantes carrières de Cornhusker.

Une vie passée à monter sur le ring pour lancer des discus et lancer du poids aiguisé leur explosivité. Chaque frère sort de sa position avec une explosion rapide comme s’ils étaient les sprinteurs les plus lourds du monde.

Tout comme le débouchage d’un coup de feu à un angle de 45 degrés, les deux frères utilisent un centre de gravité bas pour exploser vers le haut. Cela crée un effet de levier et une séparation qui transforment les voies de circulation en embouteillages et les troisièmes et courtes en situations de barque.

“Être capable de se déplacer à 300 livres à travers un anneau, dans une ligne avant, cela nous aide beaucoup”, a expliqué Carlos sur l’utilisation de sa technique de lancer du poids pour passer à travers les lignes offensives. «Cela vous aide simplement à être agile. C’est énorme.”

Ce n’est pas le seul trait que les Davise ont pu traduire du champ au gril.

«Le côté mental. Ça a été énorme », a expliqué Khalil. “Dans le football, vous avez 10 gars qui vous aident. En piste, une fois que vous entrez dans le ring, vous avez 30 secondes pour tout assembler. Vous devez être parfait avec votre jeu de jambes, votre technique, vos hanches. Être capable d’exécuter dans ce court laps de temps, puis de le traduire en football est énorme. C’est beaucoup de pression, mais ça diminue quand vous avez 10 gars qui vous aident sur le terrain.

“Cela nous donne un avantage.”

Cette capacité à mettre en valeur la force et l’athlétisme sous un projecteur solo a brillé à Indianapolis. Après avoir tourné pendant un temps de 4,8 ou 4,9 secondes, la course de 4,75 de 40 mètres de Khalil – une demi-seconde plus rapide que celle de Tom Brady il y a 20 ans – était la plus rapide de tous les plaqués défensifs de la moissonneuse-batteuse. Carlos 4,82 s’est classé troisième. La paire a eu des performances supérieures en ce qui concerne le développé couché, qui était le seul autre exercice auquel ils ont participé.

Maintenant, ils doivent espérer que ces chiffres et une bande de jeu bien organisée aideront à atténuer les statistiques relativement apprivoisées de leur séjour au Nebraska, d’autant plus qu’une pandémie mondiale les a empêchés d’impressionner les dirigeants de la NFL lors des séances d’entraînement pré-draft.

Alors qu’ils sont prêts à être séparés – “nous avons nos propres choses qui se passent”, a déclaré Khalil à Indianapolis – la vraie clé pour combiner leur taille et leur athlétisme dans un plaquage Pro Bowl peut simplement être la cohérence. Les changements de leadership ont défini les cinq dernières saisons du football du Nebraska, et cela a eu des conséquences.

“J’avais cinq entraîneurs sur la ligne D”, a déclaré Carlos. «Trois entraîneurs-chefs. Trois coordinateurs défensifs. C’était une sorte de montagnes russes; Je serais vraiment bien, puis ils partiraient. “

Les frères Davis ne sont peut-être pas des espoirs de premier plan en 2020, mais ils ont une expérience unique qui facilitera leur transition du Big Ten à la NFL. Leur athlétisme dynamique – la combinaison de la force centrifuge, du timing et de l’explosion qui lance un disque ou un lancer de poids – s’infiltre dans leur jeu de football comme un bac à glace trop rempli.

Il leur reste encore beaucoup à prouver. En tant qu’anciens seniors en chemise rouge, ils sont également plus âgés que de nombreux autres candidats en 2020. Ils sont généralement considérés comme des choix de fin de ronde. Mais opérer au microscope est juste autre chose que leur deuxième sport les a préparés à faire. Avec des séances d’entraînement dans leur vue arrière et des carrières professionnelles à venir, la seule chose qui reste à voir est quel frère entendra son nom en premier.

“S’il est repêché avant moi, je serai sur ses fesses jusqu’à ce que nous ayons fini de jouer au football”, a confié Khalil. «Ça va me nourrir.

“Mais je serai heureux pour lui, et il sera heureux pour moi.”