Carlos Girón, exclavadiste et médaillé olympique mexicain est décédé

Je regrette profondément la mort de notre très cher ami Carlos Girón, membre permanent de la COM. Ma solidarité avec sa femme Silviana et ses enfants dans ce triste moment sera toujours membre de cette grande famille olympique, a déclaré Padilla.

«Très malheureux et surprenant. Il était une référence pour la plongée, faisait partie de l’école dont le Mexique vit aujourd’hui et en a été le moteur. Il a cessé d’exister et nous laisse avec une famille olympique sans référence », a déclaré la chef de la Commission nationale des sports, Ana Gabriela Guevara.

Carlos Girón, un spécialiste du trampoline de trois mètres, était l’un des concurrents de plongeon qui portait le manteau de l’équipe nationale spécialisé dans les championnats du monde, les jeux d’Amérique centrale et des Caraïbes; Jeux panaméricains et Grand Prix.

Dans les nominations panaméricaines du Mexique 75, il a obtenu l’or à 10 mètres et le bronze à trois; à San Juan 79, il a été rehaussé d’argent et de bronze.

