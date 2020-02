Carlos Reinoso pourrait se rendre au Real Madrid, mais Azcárraga l’a empêché

Carlos Reinoso était très proche d’atteindre le Real Madrid et devenir le premier joueur chilien dans l’histoire du club merengue; cependant, Emilio Azcárraga Milmo a frustré le transfert et le cœur de Reinoso l’a fait retourner en Amérique; Tout cela après la Coupe du monde 1974.

Dans une interview avec l’un des programmes TUDN, Carlos Reinoso a raconté qu’il avait presque rejoint les rangs de Madrid après la Coupe du monde en Allemagne 74, où le Chili a marqué deux points et est resté en phase de groupes qu’il a partagé avec l’Allemagne démocratique et l’Allemagne fédérale.

Le Maître a dit que tout était prévu pour atteindre le Santiago Bernabéu, même Il a passé 15 jours dans la capitale espagnole à résoudre les derniers détails, mais Azcárraga Milmo l’a menacé de sa carrière sportive:

“J’étais 15 jours à Madrid après la Coupe du monde de 1974, à ce moment-là je suis tombé amoureux d’une Mexicaine et c’est pourquoi je suis revenu. De plus, le propriétaire de l’équipe, Don Emilio, m’a envoyé un petit message dans lequel il disait:” Sinon tu reviens dans deux jours tu ne joues plus au football ‘

“J’étais dans les hôtels en train de regarder les thèmes du Real Madrid, tout était déjà réglé, si fixe que lorsque Don Emilio m’a appelé, j’ai dû reprendre l’avion. Ce n’était pas donné par ces détails de la vie.”