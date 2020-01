Carlos Sainz, d’Espagne, confirme son leadership sur les voitures du Dakar

15 janvier 2020, 14 h 4 Haradh, Arabie saoudite, 15 janvier (Prensa Latina) Le pilote Carlos Sainz, d’Espagne, a remporté aujourd’hui la dixième étape du rallye Dakar-2020 entre les villes de Haradh et Shubaytah, raccourcie à 345 kilomètres En raison de vents forts.

Sainz a couvert la section en deux heures et trois minutes, valable pour surpasser en 3,05 minutes à Jakub Przygonski, de Pologne, et en (4,26 min.) À Giniel De Villiers, d’Afrique du Sud.

Aux positions quatre et cinq, Pierre Lachaume, de France, est arrivé à six minutes et dix secondes du leader, et accueille Yazeed Al Rahji à 6h30.

Le résultat a permis à Sainz de prendre le dessus en tête de la course avec un temps de 37: 15,37 heures, devant Nasser Al Attiyah, Qatar et Stéphane Peterhansel, de France, qui marchent à 18,06 minutes et 18,10 minutes, respectivement.

De son côté, le célèbre passionné de Formule 1 Fernando Alonso, d’Espagne, a franchi la ligne des phrases en position 56 après avoir subi un retournement sur le chemin, ce qui l’a finalement conduit à descendre à la 14e place du classement général.

Demain se jouera la onzième étape, programmée entre les villes de Shubaytah et Haradh, sur 744 kilomètres, dont 379 chronométrés.

-Résultats de la dixième étape (voitures) du Rallye Dakar:

-1. Carlos Sainz (ESP) 02: 03,43 heures.

-2. Jakub Przygonski (POL) 02: 06.48 à 03.05 minutes

-3. Giniel De Villiers (RSA) 02:08:09 04.26 minutes.

-4. Pierre Lachaume (FRA) 02:09:53 06:10 minutes.

-5. Yazeed Al Rahji (SAU) 02:10:13 06:30 minutes.

-Classement général:

-1. Carlos Sainz (ESP) 37:15:37 heures.

-2. Nasser Al Attiyah (QAT) 37:33:47 à 18:10 minutes.

-3. Stéphane Peterhansel (FRA) 37:34:03 18:26 minutes.

-4. Yazeed Al Rahji Toyota (SAU) 37:56:10 40:46 minutes.

-5. Orlando Terre-Neuve (ARG) 38:13:16 57:39 minutes.

