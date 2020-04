Carlos Sainz: “José Luis Martínez Almeida se porte très bien, je ne peux pas en dire autant des autres politiciens”

Carlos Sainz Jr. s’est mouillé sur la situation en Espagne contre le coronavirus et a salué la gestion du maire de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, au premier plan de la situation. Dans le même temps, le pilote McLaren a clairement indiqué qu’il n’était pas du tout satisfait de la gestion du gouvernement de Pedro Sánchez et d’autres politiciens pendant la pandémie.

«Personnellement, j’apprécie la force et le leadership du maire de Madrid, José Luis Martínez-Almeida. Il est aujourd’hui l’un des rares hommes politiques à s’exprimer clairement et directement, à répondre aux questions et à apporter des solutions concrètes. Bien sûr, chacun pourra être plus ou moins d’accord avec ce qu’il dit en fonction de son idéologie, mais je pense qu’il abandonne ces jours difficiles. Malheureusement, je ne peux pas en dire autant de nombreux autres politiciens, d’une couleur ou d’une autre », affirma-t-il.

Carlos Sainz Il a voulu louer les efforts du reste des gens qui essaient d’arrêter le coronavirus. «Pour moi, il est important de ne pas cesser d’applaudir le travail des agents de santé, de la police, de l’armée, des livreurs, des camionneurs, des entreprises alimentaires, des agriculteurs, etc. Grâce à eux, nous continuons. Je voyage beaucoup dans le monde, Parfois, nous, les Espagnols, sommes considérés comme des stéréotypes désordonnés, insouciants et autres qui sont très loin de la réalité. et maintenant nous le démontrons », a-t-il ajouté.

Enfin, le pilote a voulu envoyer un message à sa génération. “Les jeunes devront faire des efforts pour aider ceux qui sont les plus vulnérables au virus. Tout ce que nous pouvons faire fera une différence. Aider nos parents à la maison, faire un achat chez un voisin, respecter les instructions des experts… Je ne sais pas, je peux penser à de nombreuses idées et façons pour les jeunes d’être responsables et de tirer la voiture maintenant que nos aînés en ont le plus besoin. Ils ont construit ce pays pour que nous puissions vivre comme nous le faisons maintenant, et maintenant c’est aux jeunes d’en être à la hauteur », a-t-il conclu.