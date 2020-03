Carlos Tevez a explosé contre River: “Aller à Madrid pour disputer la finale leur a profité”

Carlos Tevez, référence maximale du campus de Boca Juniors qui n’est qu’à un point de River dans la Super League 2019/20 avec une date à jouer, a rappelé la Superclasse qui les a affrontés pour la finale de la Copa Libertadores 2018 et a soutenu qu’ils ont été lésés par la décision de le jouer à Madrid.

«Nous tricotions. Que s’est-il passé sur le micro … Le jeu était déjà là, ça n’aurait pas dû être joué. Dans notre tête était le jeu. Ce qui m’a le plus surpris, c’est que personne n’est entré dans les vestiaires pour voir comment nous allions. Les gens de Conmebol, Daniel (Angelici) sont passés, Guillermo est passé, mais ceux d’entre nous qui l’ont ressenti, personne ne l’a ressenti “, a commencé Carlitos.

“Évidemment, nous voulions jouer la finale. Si nous avons joué ce match, nous avions de grandes chances. River a profité de son voyage à Madrid; en novembre, ils ont joué contre leur peuple. Emmenez le jeu à l’extérieur … Ils leur ont rendu la tâche beaucoup plus facile. » Apache a tiré sur le match dans lequel le “Millo” a fini par imposer 3 à 1.

Le combat avec River pour la Super League

«La mentalité est de la combattre jusqu’au bout, et de ne nous reprocher quoi que ce soit, ce qui est le plus important, après la fin du match de gymnastique, de pouvoir regarder nos visages. La rivière Gallardo n’est pas invincible, dans le domaine de Boca nous l’avons battu, nous pouvons le gagner à nouveau. Je voudrais avoir un autre match. Revancha non, car c’est tout. Tout le monde dit que nous étions morts, mais nous continuons de nous battre. Voilà la beauté et ce qui m’excite. Ils continuent de se battre contre Boca »

Une défaite qui a durement touché

«Quand nous avons perdu contre Independiente del Valle – demi-finale de la Copa Libertadores 2016 – il m’a beaucoup frappé, je ne voulais rien savoir d’autre. Je sentais que c’était les Libérateurs de gagner et nous l’avons perdu. Nous devions le gagner, cela semblait. Nous l’avons perdu à cause de la négligence. Le football c’est beaucoup de moments, on y gagnait et on a perdu 2-1 de la manière la plus stupide. C’était dur, très dur. »

Votre relation avec Riquelme

«Avec Roman, nous nous battions pour la presse, ce qui signifie Roman pour Boca. Dans les moments où Román a critiqué l’équipe, l’un en tant que chef de groupe ne l’aimait pas, que les garçons pensent quelque chose que Roman ne me faisait pas de mal; Il m’a beaucoup aidé au début. Roman m’aide aussi à la fin, à m’amuser, à continuer d’être les Carlitos que les gens veulent voir. Roman m’a dit qu’il voulait que je finisse comme il ne pouvait pas ».

Votre opinion sur Maradona

«Diego est la plus grande chose qui soit, en tant que joueur, il n’y a pas d’autre égal, c’est quelque chose qui ne se compare à rien. Je vais le saluer, le serrer dans mes bras, lui donner la chemise, tout. La bande, tout ce que vous voulez. Même chose si Roman était là. Nous devons être au-delà du politique. Enlevez votre chapeau et arrêtez d’être égoïste, pensez que Diego nous a rendus heureux, nous et nos vieillards. »