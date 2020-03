Carlos Tevez: «Ce titre est dans le Top 3, avec la Ligue des Champions et l’Intercontinental»

Boca était champion de Super League et Carlos Tevez était l’une des grandes figures. Par la main de Miguel Ángel Russo, il a remporté une place incontestée dans l’équipe et a largement réagi ces dernières années.

Pour l’attaquant Ce fut un vrai soulagement. Il avait montré un niveau faible, on ne pouvait pas le voir en profiter et il n’avait pas fini de gagner une place. Russo l’a récupéré et a maintenant parlé de l’importance de cette conquête pour lui.

“C’est l’un des titres les plus importants de ma carrière, en raison des circonstances. On se bat depuis 3 ans, en essayant d’être un protagoniste, pour sortir un peubeza del pozo, qui est devenu éternel pour moi. Avoir une telle nuit était unique, pour moi, ma famille. Ce fut un très grand soulagement, est dans le Top-3, avec la coupe remportée au Japon (Intercontinental contre Milan en 2003) et la Ligue des champions avec Manchester United (lors de la saison 07/08) “, déclaré.

Il y a 28 titres que Carlitos Tevez accumule

10 🇦🇷 Boca Juniors.

6 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Man United.

4 🇮🇹 Juventus.

3 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Man City.

3 🇦🇷 Argentine

1 🇧🇷 Corinthiens.

1, Shanghai Shenhua.

À 36 ans, Tevez connaît les dernières années de sa carrière et avait besoin d’une telle joie. Bien qu’il ait 28 titres et une belle carrière, il n’avait pas pu prouver sa hiérarchie depuis longtemps et finalement il a réussi. Vous avez exagéré l’endroit où il l’a placé?