Carmelo Anthony dit que la star des Lakers lui a sauvé la vie

Il n’y a pas beaucoup de côtés positifs à être coincé dans la maison en ce moment avec le coronavirus qui sévit à l’extérieur.

Mais s’il y a une doublure argentée ici, c’est que tous nos athlètes et célébrités préférés ont beaucoup trop de temps libre en main en ce moment et ils nous donnent donc une tonne d’histoires et de moments sur Instagram Live.

Un des moments les plus hilarants que vous verrez est Carmelo Anthony discutant avec Wade de certaines de leurs aventures en bateau banane ensemble. Anthony a raconté une histoire hilarante à propos de LeBron James qui a sauté dans l’océan comme MacGyver et l’a sauvé de la dérive.

“Anthony: Nous avons sauté du bateau aux Bahamas, tout le monde a nagé jusqu’à la petite grotte là-bas, en dessous. Puis nous sommes sortis. Tout le monde est allé au bateau. C’était de ma faute, parce que j’essaie toujours de voir le dernier petit morceau de la plongée avec tuba et tout ça. C’était de ma faute. Puis je lève les yeux, et le courant m’emmène au milieu de l’océan en face du bateau.

Patauger: Nous ne pouvions pas vous voir.

Anthony: Je connais. Et c’était venteux. Toutes sortes de choses se passaient dans ma tête, je vais être honnête avec vous.

Anthony: Ensuite, je lève les yeux vers le bateau et je vois Bron sauter du bateau comme s’il était MacGyver. Il saute du bateau dans l’eau. Il me ramenait d’un bras. Il nage avec l’autre bras. Il me porte dans un bras.

Patauger: Écoutez, j’ai déjà raconté cette histoire aux gens. J’ai vu LeBron faire beaucoup de choses incroyables sur le terrain. Hors du terrain, quand il est allé et a sauvé la vie de Melo.

Anthony: Il m’a sauvé la vie. Je ne peux pas te retenir. Il m’a sauvé la vie, il m’a sauvé la vie. »

Parlez d’une crise évitée. Bien sûr, avec le recul, cela aurait probablement pu finir par être mauvais, mais Carmelo a fini par en sortir bien et maintenant c’est une histoire assez drôle.

Nous avons également appris que LeBron James, aussi grand soit-il au basket-ball, pourrait également avoir des compétences de sauveteur. À ce stade, je ne sais pas si cet homme ne peut rien faire.

.