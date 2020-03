Carmelo Anthony raconte l’histoire de LeBron James le sauvant de la noyade

Alors que les gens continuent de s’enfermer à l’intérieur en raison de la pandémie de coronavirus, certains des plus grands athlètes du monde utilisent leur nouveau temps libre pour se connecter avec les fans et partager certaines de leurs histoires personnelles préférées. Vendredi, Dwyane Wade et Carmelo Anthony ont fait exactement cela avec des bouteilles de vin sur Instagram Live dans une conversation agréable couvrant toute la carrière.

Wade et Anthony se souviennent du début de leur amitié, parlent de leurs souvenirs préférés de Kobe Bryant et discutent du retour de Melo en NBA avec les Portland Trail Blazers. Vous pouvez écouter l’intégralité de la discussion ici, qui a duré environ une heure.

Pendant le chat, Wade et Anthony ont révélé une histoire qui n’avait jamais été racontée auparavant: le moment où LeBron James a sauté dans l’océan pour sauver Anthony de la noyade pendant que les amis étaient ensemble en vacances aux Bahamas. Voici le clip:

Anthony a partagé l’histoire lors de la plaidoirie de l’épouse de Wade, Gabrielle Union. Cela a clairement pris Anthony au dépourvu: “Je transpire en ce moment,” dit Anthony avant de commencer l’histoire.

Anthony: Nous avons sauté du bateau aux Bahamas, tout le monde a nagé jusqu’à la petite grotte là-bas, en dessous. Puis nous sommes sortis. Tout le monde est allé au bateau. C’était de ma faute, parce que j’essaie toujours de voir le dernier petit morceau de la plongée avec tuba et tout ça. C’était de ma faute. Puis je lève les yeux, et le courant m’emmène au milieu de l’océan en face du bateau.

Patauger: Nous ne pouvions pas vous voir.

Anthony: Je connais. Et c’était venteux. Tous les types de merde se passaient dans ma tête, je vais être honnête avec vous.

Anthony: Ensuite, je lève les yeux vers le bateau et je vois Bron sauter du bateau comme s’il était MacGyver. Il saute du bateau dans l’eau. Il me ramenait d’un bras. Il nage avec l’autre bras. Il me porte dans un bras.

Patauger: Écoutez, j’ai déjà raconté cette histoire aux gens. J’ai vu LeBron faire beaucoup de choses incroyables sur le terrain. Hors du terrain, quand il est allé et a sauvé la vie de Melo.

Melo: Il m’a sauvé la vie. Je ne peux pas te retenir. Il m’a sauvé la vie, il m’a sauvé la vie.

Melo: Yo Bron, je l’apprécie, tu m’as sauvé la vie ce jour-là. Ces petites palmes ne fonctionnaient pas pour moi.

Il y a beaucoup de photos des années de James, Wade, Anthony. et Chris Paul buvant du vin en vacances ensemble. Il y a bien sûr la fameuse photo du bateau banane. Cette histoire semble certainement provenir d’une période similaire, ce qui rend la légende du bateau banane encore plus fascinante.

Heureusement, Anthony est toujours vivant et capable de rire de l’histoire. Ajoutez simplement ceci à la liste des plus grandes réalisations de LeBron.