Carmelo Anthony revient à New York Knicks en 2021

Carmelo Anthony retourne-t-il aux New York Knicks en 2021? Il commence certainement à ressembler à cela.

Selon Al Iannazzone de Newsday, l’homme de 35 ans a récemment parlé avec éloge de ce que l’avenir réserve à son ancienne équipe.

“C’est une période passionnante pour les Knicks de New York”, a-t-il déclaré. “C’est une période passionnante.”

New York et Anthony ont une longue histoire.

Le couple s’est séparé il y a trois ans avant le début de la saison 2017-18.

Anthony a finalement été échangé au Oklahoma City Thunder dans un accord impliquant Enes Kanter et Doug McDermott.

À l’époque, beaucoup pensaient qu’Anthony, Russell Westbrook et Paul George pourraient former l’un des trios les plus redoutables de la ligue. De toute évidence, les choses ne se sont pas tout à fait déroulées comme prévu.

Après un échec à Oklahoma City, Anthony s’est rendu aux Houston Rockets où il n’a disputé que 10 matchs avant de se mettre définitivement à l’écart.

Pendant un moment, il semblait que la carrière de l’ancienne star de Syracuse était terminée, mais les Portland Trail Blazers sont venus frapper cette saison.

Anthony a signé un contrat non garanti avec Portland en novembre dernier et a joué assez bien pour que l’équipe puisse devenir pleinement garantie.

Bien que le mariage entre Anthony et les Blazers ait été productif pour toutes les parties, il a toujours laissé la porte ouverte pour un retour aux Knicks. Principalement en raison des relations solides qui existent entre le nouveau président de l’équipe Leon Rose, son ancien agent.

Carmelo Anthony dit que l’ajout de Leon Rose est «un moment passionnant» pour le #Knickshttps: //t.co/o5GV2LZ6jT

– Al Iannazzone (@Al_Iannazzone) 28 février 2020

“C’est difficile à dire parce que je ne sais pas quelle sera la situation”, a déclaré Anthony.

“La chose la plus simple à dire est:” Son agent est là, il revient. “Jusqu’à ce que je m’assois et que je voie tout le plan, je ne sais pas.

«Moi et lui, nous parlons plusieurs fois par semaine. Ce n’est même pas quelque chose dont nous discutons. Je pense toujours que c’est toujours un choc pour tout le monde. Quand vient l’intersaison, je dois faire attention [what I say] maintenant parce que c’est de la falsification. “

À bien des égards, Anthony clôturant sa carrière à New York serait la meilleure fin possible pour toutes les personnes impliquées. Cela arrivera-t-il réellement, cependant? Le temps nous le dira.

