Caroline Wozniacki fait ses adieux au tennis après la défaite à l’Open d’Australie

A tout juste 29 ans, Caroline Wozniacki est officiellement retraitée du tennis professionnel.

Dans une publication sur Instagram le mois dernier, la championne de l’Open d’Australie 2018 a annoncé que peu importe ce qui s’était passé dans le premier Grand Chelem de cette année, elle l’appellerait une carrière – celle qui comprend 30 titres WTA et le numéro 1 mondial pendant 71 semaines . Bien qu’elle ait été ouverte au sujet du diagnostic de polyarthrite rhumatoïde, elle a déclaré que sa décision n’était pas liée à la santé. Au lieu de cela, elle veut fonder une famille avec l’ancienne star de Golden State Warriors David Lee, parcourir le monde et continuer à sensibiliser à la polyarthrite rhumatoïde.

D’une manière déchirante, la carrière de Wozniacki s’est terminée par une bataille en trois sets contre le Tunisien Ons Jabeur, s’inclinant 7-5, 3-6, 7-5 vendredi à Melbourne. Lors de l’interview émotionnelle de Dane sur le terrain, l’Open d’Australie a montré une vidéo hommage touchante (et drôle) de ses pairs détaillant ce qui la rend si belle.

De Ashleigh Barty à Sloane Stephens, le thème des 15 années de carrière de Wozniacki était son extraordinaire capacité à renvoyer apparemment chaque balle. Ils l’ont traitée à plusieurs reprises de combattante.

Serena Williams et Wozniacki sont des amis proches – et en fait, Serena était une demoiselle d’honneur lors du mariage de Woz en juin 2019 – et Williams a clôturé la vidéo hommage en parlant de combien son amie lui manquera:

«Ça va être très difficile pour moi de ne pas avoir Caroline sur la tournée. Elle est littéralement l’une de mes meilleures amies. Je suis vraiment content pour elle, et je sais qu’elle fait ce qu’elle veut faire et c’est de cela qu’il s’agit. »

Plus tard vendredi, en provenance d’Australie, Wozniacki a évoqué sa carrière dans un court post Instagram qui exprimait toujours son enthousiasme pour l’avenir. Naturellement, cette expérience a conduit à un large éventail d’émotions pour le champion Aussie Open 2018.

Dans sa légende, elle a écrit:

Wow quelle balade ça a été! D’une petite fille avec un grand rêve, à ce moment, debout sur le court aujourd’hui, je vis mon rêve de tennis une dernière fois, devant le monde. C’est tout ce que j’aurais pu espérer!

L’adieu que j’ai eu aujourd’hui était absolument incroyable! Regarder cette vidéo me donne toujours la chair de poule! Merci à tous pour tout l’amour et le soutien au fil des ans! Excité pour ce que l’avenir nous réserve! ❤️

Lee a également publié un message similaire à son épouse après le dernier match de sa carrière.

Beaucoup d’émotions aujourd’hui vous regardant jouer votre dernier match. Tellement fier d’avoir été à vos côtés lors de victoires épiques et de pertes émotionnelles. Surtout, je suis fier de votre discipline, de votre éthique de travail et de la pure joie que vous apportez au tennis et à votre vie chaque jour! Je suis ravi pour le prochain chapitre ensemble, rempli de bonne nourriture et de bon vin, de voyages sans fin et de bébés athlétiques 😜! Je te soutiens pour la vie, apporte l’avenir! ❤️❤️

Voici comment les fans, Jabeur et les autres joueurs du monde du tennis ont réagi à son dernier match.

.