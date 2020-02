Carrasco entre dans la liste du derby

Simeone a publié le Appel de l’Atlético pour mesurer le Real Madrid. La technique Il a cité 20 footballeurs, parmi lesquels le nouveau venu Yannick Carrasco. Les papiers du Belge sont arrivés à temps et Cholo peut compter sur sa nouvelle signature pour visiter le Santiago Bernabéu.

Pour terminer l’appel, Simeone a dû s’emparer de la filiale car elle ne comptait que 17 joueurs de la première équipe (sans compter Carrasco). Les blessures l’ont laissé sans beaucoup d’options, car il a le Victimes de Trippier, Joao Félix, Giménez, Koke, Diego Costa et Arias.

Concernant la dernière citation souligne l’absence de Joao Felix qui s’est retrouvé blessé j’ai arrêté les Leganés. Trippier et Koke ne se seront pas remis non plus à temps. Le club était venu se former dans les onze lors des essais jeudi mais finalement la pubalgie qui traîne depuis deux semaines l’empêchera de jouer le derby.

L’Atletico a beaucoup joué dans ce match depuis ajouter quatre matchs sans gagner, et doit reprendre le chemin de la victoire dès que possible pour rester en position de Ligue des champions. Sa dernière victoire a été contre Barcelone en Super Coupe d’Espagne.

Appel athlétique

Gardiens de but: Jan Oblak et Antonio Adam.

Défenses: Vrsaljko, Savic, Felipe, Mario Hermoso, Lodi et Manu Sánchez.

Milieux de terrain: Thomas, Saúl, Lemar, Marcos Llorente, Héctor Herrera, Vitolo, Carrasco et Toni Moya.

Attaquants: Morata, Correa, Saponjic et Camel.