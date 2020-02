Carrasco n’a pas joué depuis deux mois

De Cavani à Carrasco. L’Atlético de Madrid avait tenté de faire signer l’attaquant uruguayen du PSG depuis des semaines, mais c’était impossible. Dans ceux-ci, il a activé l’opération pour le retour de Yannick Ferreira Carrasco, dont la signature est devenue officielle ce vendredi matin. L’attaquant lui est prêté Dalian Yifang et il le fait sans rythme de compétition, puisqu’il n’a pas disputé de match officiel depuis deux mois.

La Super League chinoise s’est terminée en décembre 2019. Là, les saisons sont organisées en fonction des années naturelles, donc le dernier match que Carrasco a joué avec le Dalian Yifang était le 1er décembre devant le Beijing Rehne. De plus, il était remplaçant ce jour-là et n’a contesté que sept minutes à partir du banc. Par la suite, son équipe est partie en vacances plusieurs semaines avant de retourner travailler pour préparer la nouvelle campagne.

Il travaille déjà avec l’équipe

Mais la fin belge d’origine portugaise ne voulait pas continuer en Chine et a eu la chance que l’Atlético de Madrid ait rompu les négociations avec le PSG avec Cavani. Cela a conduit le club de matelas à accélérer les négociations avec les Chinois pour ramener Carrasco, qui était déjà formé vendredi sous les ordres d’un Simeone qui a souligné le “désir” que le joueur doive retourner dans le jeu de matelas.

Carrasco a quitté l’Atlético de Madrid début 2018 et maintenant, deux ans plus tard, la gaine rouge et blanche est remise en place et placée sous les ordres de Cholo. Vous devez vous mettre en forme, car vous n’avez pas concouru pendant 63 jours. Ce que j’ai pu travailler seul dépendra largement de ce que je pourrai contribuer tôt ou tard. L’extrême belge donnera plus de profondeur à l’attaque, même s’il n’est pas le meilleur buteur qui a réclamé Siméon. Dans les 122 matchs où il a défendu le maillot de l’Atletico Madrid a marqué 23 buts.