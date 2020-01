Carrasco s’entraîne déjà avec l’Atlético et pointe vers le derby

Yannick Carrasco Il est revenu à l’Atlético de Madrid. Le footballeur belge Il a exercé ce vendredi avec le reste de ses coéquipiers lors de la séance de pré-derby samedi contre le Real Madrid au Santiago Bernabéu. Son embauche n’a pas encore été officialisée mais le joueur a la permission de Dalian Yifang, son club d’origine, de s’entraîner sous les ordres de Cholo Simeone.

Le transfert jusqu’à la fin de la saison est sur le point de se terminer et, s’il se matérialise tout au long de la journée, Carrasco pourrait être la grande nouvelle de l’appel du sommier car il ne nécessite pas de période d’adaptation puisqu’il connaît parfaitement Simeone et le reste du staff technique de sa précédente étape.

Le footballeur belge arrive en prêt avec option d’achat, donc s’il parvient à remporter le poste, il pourrait continuer à l’Atlético l’année prochaine. Pour le moment, il s’agit de renforcer l’attaque de l’équipe après l’échec de la tentative de signature de Cavani. Les matelas ont cherché une solution rapide et économique pour faire entrer ce marché d’hiver et l’ont trouvée dans ce qui a été leur joueur pendant trois saisons (2015-2018). Deux ans plus tard, le Belge retourne dans ce qui était sa maison.