Carreño: calendrier et où regarder le match de l’Open d’Australie 2020 en direct à la télévision

Rafa Nadal et Pablo Carreño ils affrontent ce samedi au troisième tour de Open d’Australie. Le duel fratricide espagnol devrait clôturer la journée à Melbourne, de sorte qu’en raison du décalage horaire, il sera joué vers quatre heures du matin en Espagne -Pinular Schedule-, toujours en fonction de la façon dont les jeux précédents sont développés. Comme jusqu’à présent, le match de l’Open d’Australie peut être suivi à la télévision via Eurosport.

Les fans qui veulent regarder le match de Rafa Nadal et Pablo Carreño à l’Open d’Australie, dans lequel l’Espagnol et l’Espagnol joueront le ticket pour le quatrième tour du Grand Chelem, ils devront voler quelques heures pour dormir. A cette occasion, le numéro un mondial reviendra sur la piste en séance de jour – comme à ses débuts -, donc le jeu Il aura lieu à l’aube en Espagne pour le décalage horaire. Il Nadal – Carreño Il se jouera après Putintseva – Halep, prévu «pas avant 12h30» (deux heures et demie du matin sur la péninsule) à la Rod Laver Arena, donc vers quatre heures en Espagne, vous pourrez commencer Le match entre les Espagnols.

Ceci est la cinquième confrontation entre Rafa Nadal et Pablo Carrreño, avec des victoires complètes pour le joueur de tennis Manacor. Trois de ces duels se sont produits sur le terrain – la date la plus récente de Roland Garros 2017, en quart de finale, dans un duel que l’Espagnol a dû retirer lorsqu’il a perdu 6-2 et 2-0 – et un seul sur la piste dure, à Doha (2016), un match qui a pris le dessus sur les Baléares après avoir perdu le premier set face à l’Espagnol.

Alors que Rafa Nadal a avancé au troisième tour sans laisser de set en cours de route, Pablo Carreño Il a poursuivi ses deux matchs en quatre sets, d’abord contre Kovalik puis contre Gojowczyk. A l’horizon, le vainqueur de ce Nadal – Carreño affrontera au prochain tour qui fera de même dans le Kyrgios – Khachanov. La route commence à se compliquer à Melbourne de ce côté de l’image.

Il Nadal – CarreñoComme le reste des matchs de l’Open d’Australie, il peut être suivi vivre à la télévision via le canal de paiement, Eurosport, propriétaire des droits de télévision de ce premier Grand Chelem de 2020.