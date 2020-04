Carte de match complète WWE WrestleMania 36

WrestleMania 36 sera un pay-per-view de la WWE pas comme les autres. La crise des coronavirus a forcé la WWE à retirer le spectacle du Raymond James Stadium de Tampa et à le déplacer au WWE Performance Center à Orlando, où des épisodes récents de Monday Night Raw et SmackDown ont été mis en scène sans public. La WWE a également décidé de diviser WrestleMania 36 en un événement de deux nuits, avec des matchs le samedi et le dimanche.

WrestleMania débutera le samedi 4 avril et le dimanche 5 avril à 19 h HE sur le réseau WWE et le paiement à la séance.

L’un des principaux événements de WrestleMania ne se produira pas comme prévu. Roman Reigns s’est retiré de WrestleMania 36 en raison de problèmes médicaux, car il est un survivant de la leucémie et est immunodéprimé. Le retrait de Reigns n’a pas encore été abordé dans la programmation hebdomadaire de la WWE, mais il a confirmé la nouvelle sur son Instagram. On ne sait pas à qui Goldberg pourrait faire face en tant que remplaçant, ou s’il n’y aura pas de match pour le titre universel.

Voici la liste complète des matchs annoncés pour WrestleMania 36.

Otis contre Dolph Ziggler

© Via WWE.com

Elias contre le roi Corbin

© Via WWE.com

Aleister Black contre Bobby Lashley

© Via WWE.com

Kevin Owens contre Seth Rollins

© Via WWE.com

John Cena contre “The Fiend” Bray Wyatt

© Via WWE.com

The Undertaker vs AJ Styles dans un match Boneyard

© Via WWE.com

Edge contre Randy Orton dans un dernier match debout

© Via WWE.com

Sami Zayn (c) contre Daniel Bryan pour le championnat intercontinental

© Via WWE.com

The Street Profits contre Austin Theory et Angel Garza pour le Raw Tag Team Championship

© Via WWE.com

Bayley (c) contre Lacey Evans contre Naomi contre Sasha Banks contre Tamina dans un match d’élimination fatale à 5 voies pour le championnat féminin de SmackDown

© Via WWE.com

Le Miz et John Morrison (c) contre le nouveau jour contre les Usos dans un match d’échelle à triple menace pour le championnat par équipe de SmackDown Tag

© Via WWE.com

Les Kabuki Warriors (Asuka et Kairi Sane) (c) contre Alexa Bliss et Nikki Cross pour le championnat féminin par équipe

© Via WWE.com

Becky Lynch (c) contre Shayna Baszler pour le championnat féminin brut

© Via WWE.com

Rhea Ripley (c) contre Charlotte Flair pour le championnat NXT

© Via WWE.com

Goldberg (c) contre TBD * pour le championnat universel

© Via WWE.com

Brock Lesnar (c) contre Drew McIntyre pour le championnat de la WWE

© Via WWE.com

.