Cartes de rapport de Premier League 2019/20

Le football en Angleterre étant maintenant reporté au 30 avril, il est maintenant temps de réfléchir à la façon dont la saison 2019/20 s’est déroulée jusqu’à présent.

Liverpool est un leader en fuite en Premier League, bien qu’il ne soit pas encore clair si la pandémie de coronavirus arrêtera définitivement la saison et leur refusera ainsi un premier titre de champion en 30 ans.

. – .

L’équipe de Jurgen Klopps s’enfuit avec le titre à condition que les matchs reprennent

Après avoir été au sommet de la classe la saison dernière, la campagne de ligue a été légèrement décevante pour Manchester City, tandis que des équipes telles que Leicester et Sheffield United ont dépassé les objectifs.

Les derniers de la classe sont actuellement Norwich, Bournemouth et Aston Villa, avec un certain nombre d’autres clubs pas très en avance sur eux.

talkSPORT.com a fourni un bulletin de notes pour les 20 équipes de Premier League pour leurs performances cette saison jusqu’à présent.

“La priorité de la Premier League est de terminer la saison” – Arsene Wenger sur la pandémie de coronavirus

Arsenal – Qualité: D

Ce fut un début très difficile pour les Gunners, mais depuis que Mikel Arteta a pris les commandes en décembre, ils ont fait des progrès prometteurs.

Arsenal est la seule équipe à ne pas avoir goûté à la défaite en 2020, le choix de ses performances devant Manchester United, les surclassant dans la victoire 2-0.

Cependant, leur mauvais départ les place en neuvième position et ils sont à la traîne de certains camarades de classe avec des ambitions similaires, mais vous avez le sentiment qu’Arsenal prendra tout son sens dans les années à venir.

. – .

Arsenal regarde une bien meilleure équipe sous Arteta

Aston Villa – Moyenne générale: E

Lorsque vous montez dans un groupe comme Villa, il peut être difficile de vous adapter à la vie en travaillant à un niveau supérieur et c’est exactement ce qui est arrivé du côté de Dean Smith.

Ils sont en danger de redescendre tout de suite l’année prochaine, avec seulement Norwich pire qu’eux ce trimestre.

C’est vraiment dommage car on sent que Villa a plus à offrir à la Premier League, mais ils continuent d’être distraits par d’autres compétitions telles que la Coupe Carabao, qu’ils ont atteint la finale de cette saison.

. – .

Villa a concédé plus de buts en Premier League que toute autre équipe cette saison (56)

Bournemouth – Moyenne générale: F

Généralement bien élevé, à part l’étudiant Jefferson Lerma, très discipliné, Bournemouth a gardé la tête baissée et a tranquillement fait ses affaires depuis qu’il a rejoint la haute volée en 2015.

C’est une autre histoire cette saison, l’équipe d’Eddie Howe occupant la 18e place de la division.

Bournemouth a été malchanceux à certains moments cette saison, en particulier avec des blessures pendant la période de Noël, mais ils doivent remonter leurs chaussettes pronto ou ils se retrouveront à descendre.

. – .

Bournemouth est-il devenu obsolète sous Eddie Howe?

Brighton – Qualité: C

Ils ne sont peut-être que deux points au-dessus de la relégation, mais cela a été un travail solide pour Brighton dans la mesure où les attentes n’étaient pas si élevées au début de l’année.

L’embauche de Graham Potter a soulevé la question de savoir s’il serait qualifié pour prendre en charge une équipe de haut niveau, mais il parvient jusqu’à présent à maintenir à flot ce groupe de joueurs pas particulièrement doués.

. – .

Brighton n’est en aucun cas à l’abri de la relégation

Burnley – Moyenne générale: B

Aux alentours de Noël, vous avez commencé à vous inquiéter des performances de Burnley, mais maintenant, ils réalisent leur potentiel, puis certains.

Les Clarets sont invaincus lors de leurs sept derniers matches de Premier League. Cette course comprend une victoire à Manchester United et des matchs nuls contre Arsenal et Tottenham.

Burnley est actuellement en dixième position et si le football revient et qu’il conserve sa bonne forme, nous pourrions considérer l’équipe de Sean Dyche comme l’un des packages surprise de la saison.

. – .

La dernière sortie de Burnleys les a vus réclamer un match nul 1-1 contre Tottenham le 7 mars

Chelsea – Moyenne générale: B

Lorsque vous perdez un élève vedette à Eden Hazard et qu’il vous est interdit de signer un remplaçant avant le début de la saison, les choses vont être très difficiles.

Mais certains des plus jeunes étudiants de Chelsea ont relevé le défi et ont remboursé le tuteur de foi Frank Lampard qui les a montrés et ils sont actuellement sur la bonne voie pour se qualifier pour la Ligue des Champions de la saison prochaine en quatrième place.

Cependant, ils ont été légèrement incohérents cette saison et il y a beaucoup d’autres équipes qui respirent le cou pour la position prisée.

. – .

Des jeunes dont Mason Mount et Tammy Abraham ont remboursé la confiance que leur manager leur a témoignée

Crystal Palace – Moyenne générale: A

Souvent une équipe qui se laisse entraîner dans la bataille de relégation, Palace semble avoir changé de feuille cette saison.

Les Eagles sont à douze points de la baisse, ce qui est particulièrement impressionnant si l’on considère qu’ils n’ont marqué que 26 buts en 29 matches de championnat.

Jordan Ayew est le meilleur buteur de la ligue avec huit buts, tandis que les suivants sont Patrick van Aanholt et Wilfried Zaha avec trois buts.

Il convient de noter qu’ils ont également perdu Aaron Wan-Bissaka cet été.

. – .

Le manager Roy Hodgson a récemment signé un contrat jusqu’à la fin de la saison 2020/21

Everton – Qualité: E

Parlez de ne pas réaliser votre potentiel, Everton est peut-être une équipe qui est loin de descendre, mais ils devraient vraiment faire mieux cette saison.

Les Toffees ont recruté du nouveau personnel, dont Moise Kean l’été dernier, mais tout ce qu’ils ont à montrer pour leurs efforts jusqu’à présent cette saison est la douzième place.

Les choses étaient bien pires avant l’arrivée de Carlo Ancelotti en décembre alors qu’ils flirtaient avec la foule de relégation à l’époque.

. – .

Des signatures comme Kean ont été décevantes cette saison

Leicester – Moyenne générale: B

Très peu auraient pu prédire que Leicester aurait atteint le troisième rang à ce stade de la saison, même si un certain nombre de leurs étudiants sont des talents très prometteurs.

Un battement de 9-0 à Southampton reste le point culminant de la saison, mais le manager Brendan Rodgers sera conscient qu’ils ne seront pas distraits ces derniers temps.

Ils ont remporté leur dernier match de championnat mais n’ont remporté aucune victoire sur quatre avant cela. Ce n’est pas le genre de forme qu’une équipe espérant se qualifier pour la Ligue des champions devrait intégrer.

. – .

Rodgers pourrait construire quelque chose de spécial à Leicester

Liverpool – Moyenne générale: A *

Ce fut une saison presque parfaite pour Liverpool et ils occupent à juste titre la position de leader de la classe.

Les Reds ont remporté 27 de leurs 29 matches de Premier League et sont tellement en avance qu’un premier titre en 30 ans semble inévitable.

Cependant, la pandémie de coronavirus est une chose en constante évolution et il y a un risque que la saison soit annulée, ce qui signifie que tout l’excellent travail de Liverpool pourrait tomber dans la casserole.

. – .

Liverpool n’a besoin que de deux victoires supplémentaires pour être sacré champion

Manchester City – Moyenne générale: B

L’éclat de Liverpool signifie que City n’est plus en tête de liste, mais les champions en titre ont légèrement baissé ce trimestre.

Ils ont sans aucun doute lutté avec la perte de Vincent Kompany, qui a été promu manager l’été dernier, tandis que le défenseur central Aymeric Laporte a été absent avec une blessure au genou pendant la majeure partie de la saison. Ils ont également dû faire face à une suspension du football européen pour les deux prochaines saisons, bien que le club cherche toujours à persuader les pouvoirs en place pour la levée de cette interdiction.

Cependant, certaines de leurs performances n’ont pas été à la hauteur de leurs normes très élevées et il faudra un miracle comme l’annulation de la saison pour qu’ils conservent leur statut de champions anglais.

.

Il y a eu des moments douloureux pour le manager Pep Guardiola cette saison

Manchester United – Moyenne générale: C

La forme des Red Devils a été très capricieuse cette saison, avec le manager Ole Gunnar Solskjaer très bien dans les cordes aux points.

Ils sont une équipe très frustrante à regarder car ils sont capables d’affronter les meilleures équipes de la division – ils ont doublé la ligue contre Man City – mais perdent souvent des points contre des adversaires qu’ils devraient battre de façon convaincante.

Cependant, ils sont en grande forme depuis janvier et l’arrivée de Bruno Fernandes a eu une bonne influence sur le reste de la classe. Cependant, quelques fauteurs de troubles doivent se rendre en été pour amener United au niveau supérieur…

.

United est capable d’aller de la tête aux pieds mais doit trouver plus de cohérence

Newcastle – Moyenne générale: A

Le départ de Rafael Benitez l’été dernier a laissé un goût amer dans la bouche des fans de Newcastle, en particulier lorsque Steve Bruce a été choisi à la main comme remplaçant de l’Espagnol en tant que manager.

Mais les Magpies ont dépassé les attentes de nombreuses personnes selon lesquelles ils baisseraient cette saison et ont actuellement huit points d’avance sur les trois derniers.

Ils sont similaires à Crystal Palace dans le sens où ils n’ont pas beaucoup de buteurs dans leurs rangs, mais Bruce les a façonnés en une tenue bien organisée qui sait comment ramasser des points importants.

. – .

Pas beaucoup auraient prédit que Bruce stabiliserait Newcastle aussi bien qu’il

Norwich – Moyenne générale: E

Vous ne pouvez pas blâmer leur enthousiasme et leur application, mais ils sont tout simplement hors de leur profondeur et vont sûrement descendre à la fin de la saison.

Leur football peut être un plaisir à regarder, mais les joueurs ne sont tout simplement pas assez bons pour jouer dans le style que Daniel Farke veut et tout en souhaitant également rester en place.

Leur principale chute a été de concéder des buts. Norwich a laissé entrer 52 fois en championnat ce trimestre, seule Aston Villa a un pire bilan.

. – .

Todd Cantwell a été la lumière brillante dans une saison difficile pour Norwich

Sheffield United – Moyenne générale: A *

Personne n’attendait trop des Blades, qui ont remporté la promotion en Premier League la saison dernière.

Cependant, l’équipe de Chris Wilder a été fantastique ce mandat et la qualification pour le football européen semble être une possibilité réelle – ils sont actuellement septièmes du tableau.

Sheffield United n’est pas doté de noms reconnus, mais où ils se trouvent maintenant montre ce que vous pouvez réaliser si votre attitude est parfaite.

. – .

Sheffield United a concédé 25 buts en championnat cette saison, seul Liverpool en a concédé moins

Southampton – Moyenne générale: D

Les Saints se sont vraiment embarrassés en octobre, concédant neuf buts à domicile à Leicester dans une défaite record dans l’histoire de la Premier League.

Ralph Hasenhuttl a toutefois conservé son emploi, et la confiance en lui a quelque peu porté ses fruits, Southampton occupant désormais la 14e place du championnat.

Il y a eu de bonnes victoires depuis, y compris des victoires contre Chelsea et Tottenham, alors qu’ils parviennent à battre Leicester dans le match inverse au King Power Stadium, mais cette défaite 9-0 signifie que nous ne pouvons pas leur donner un grade supérieur à D.

. – .

Hasenhuttl a certainement changé la donne au cours de la saison

Tottenham – Moyenne générale: D

Ce lot a été finaliste de la Ligue des champions l’année dernière, mais il semble probable qu’ils ne joueront même pas dans la compétition la saison prochaine.

Il n’est pas surprenant que les Spurs n’aient pas bien performé car cette saison a été chaotique. L’entraîneur-chef Mauricio Pochettino a été limogé en novembre, l’équipe languissant dans la moitié inférieure du tableau.

Son successeur, Jose Mourinho, a du mal à tirer le meilleur parti de ses élèves et ils sont actuellement huitièmes de la ligue.

. – .

La signature du record Tanguy Ndombele n’a pas été à la hauteur de son prix de 55 millions de livres sterling

Watford – Moyenne générale: E

Il y a eu beaucoup de moments à oublier pour Watford cette saison et ils ne sont pas sortis du bois même s’ils ne sont pas dans la zone de relégation.

Ils ont eu trois managers différents cette saison – Javi Gracia, Quique Sanchez Flores et maintenant Nigel Pearson.

Les Hornets se sont améliorés sous la direction de Pearson et sont la seule équipe à avoir battu le puissant Liverpool ce trimestre, gagnant 3-0 à Vicarage Road le mois dernier. Encore beaucoup de travail à faire, car ils ne sont hors de la zone de largage qu’à la différence de buts.

. – .

Watford sera jugé plus pour ses résultats contre ses rivaux de relégation que contre Liverpool

West Ham – Moyenne générale: E

Les Hammers sont également l’une des équipes en danger de descendre d’un groupe et les fans devraient être scandalisés car ils ont les joueurs pour être beaucoup plus élevés dans le tableau.

Mais tout le monde ne tire pas dans la même direction à West Ham et c’est la principale raison pour laquelle ils n’obtiennent pas les résultats sur le terrain.

Pas étonnant que le vice-président Karren Brady veuille que la saison se termine le plus tôt possible.

. – .

West Ham a montré une amélioration ces dernières semaines avant que COVID-19 n’interrompe la saison

Loups – Classe: B

Étant donné qu’ils n’ont recommencé à jouer dans l’élite qu’en 2017/18, le fait que les Loups soient dans la conversation pour se qualifier pour la Ligue des Champions de la saison prochaine démontre les progrès remarquables qu’ils ont montrés.

Ils ont un certain nombre de joueurs doués dans leurs rangs qui sont tous déterminés à passer au niveau suivant.

Quelques résultats incohérents ici et là, mais une bonne saison deviendra une excellente saison s’ils peuvent participer à la première compétition de clubs d’Europe au prochain trimestre.

. ou concédants de licence

Les loups sont capables de briser le grand six et de se qualifier pour la Ligue des champions

.