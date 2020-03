“Casillas? Maintenant, je me demande comment aider mon pays”

Luis Rubiales Il a comparu devant les médias pour annoncer le train de mesures approuvé par la Fédération pour aider les clubs dans la crise des coronavirus. Le président a également été interrogé sur différentes questions telles que la situation dans laquelle se déroulent les élections.

Rubiales n’a voulu évaluer aucune des questions liées aux élections, ni avec son rival à la présidence, Iker Casillas. «Je ne vais pas parler d’élections. L’objectif est d’aider le football et la société espagnols à travers le football. Ce qui m’inquiète, c’est comment aider mon pays“Il a assuré.

Le président a donné son visage après la rencontre télématique qu’il a eue avec tous les présidents des fédérations territoriales. En plus des mesures économiques, Rubiales a annoncé une série de mesures sociales telles que l’offre un service de psychologues et physiothérapeutes de la Fédération pour soutenir le domaine de la santé et des soins et aussi la possibilité d’utiliser la résidence hôtelière de la Ciudad del Fútbol de las Rozas comme centre hospitalier.