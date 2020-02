Casillas ne reçoit pas les factures

Iker Casillas prépare son assaut contre la Fédération espagnole de football. L’ancien capitaine du Real Madrid et l’équipe espagnole vont annoncer prochainement sa candidature à la présidence de l’instance actuellement dirigée par Luis Rubiales. Conduit par Javier Tebas et David Aganzo, le gardien de but est suffisamment soutenu pour attaquer la charge le plus pertinent dans le football espagnol.

Maintenant, pour l’obtenir, vous devez obtenir 71 voix de l’Assemblée actuelle de la Fédération, une mission simple si on compare avec les élections précédentes, où Rubiales a battu Juan Luis Larrea – le dernier vestige du Villarismo – par 80 voix contre 56 en 2018.

L’Assemblée a-t-elle tant changé pour penser à une éventuelle victoire de Casillas? Si nous nous en tenons aux faits objectifs, le gardien de but a le soutien des 13 footballeurs professionnels de son ami David Aganzo, président de l’AFE et qui était auparavant un fidèle de Rubiales, et de 17 des 20 clubs qui représentent la Ligue et qui sont à l’Assemblée, Les serviteurs de Thèbes.

Avec ces cartes sur la table, Casillas ajouterait un minimum de 30 voix plus le vote du président de la Fédération de football de Madrid, accusé de détournement de fonds devant l’agence. Ajoutant à cela, le gardien de but dépasserait légèrement les 25% de l’Assemblée, mais il faudrait travailler, et de cette façon, le reste des voix pour pouvoir faire face à Rubiales.

Pas en vain, La télévision officielle de Thèbes – Gol Tv – a rendu public une estimation des membres de l’assemblée favorable à Casillas s’établissant à 57 le nombre que le gardien de but obtiendrait actuellement. L’arche de soutien de Casillas, en tout cas, n’atteindrait pas la majorité absolue pour le moment, bien que Tebas et Aganzo se battent pour cela.

Parmi les supports fermés par Rubiales figurent les les présidents de la plupart des fédérations territoriales, en plus des arbitres, des clubs de football modestes, des joueurs non professionnels et des entraîneurs professionnels et non professionnels. Thèbes et son peuple ont ouvert divers conflits pour essayer d’attirer d’autres secteurs tels que le futsal, qui compte 12 votes précieux sans obtenir de réponse positive pour le moment.

Comme OKDIARIO l’a appris, les comptes les plus optimistes qui ont été fournis à Casillas ajoutent les votes des indécis. Ainsi, le panorama pour le gardien de but n’est pas du tout flatteur s’il veut renverser Rubiales. L’arc qu’il conduit est de 31 voix avec la version et 57 avec la version la plus gonflée de la question. Un autre fait joue en faveur de Rubiales: jamais un président de la Fédération espagnole de football n’a perdu une élection en vue de sa réélection. Iker doit chercher à réaliser un miracle en dehors du terrain.