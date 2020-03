Casillas se plaint au CSD, mais continuera sa candidature aux élections RFEF

Iker Casillas poursuit sa candidature à la présidence de la Fédération espagnole de football. Le gardien de but a rencontré la présidente du CSD, Irene Lozano, pour exprimer son malaise face à l’avance électorale qui accordera aux Fédérations de football et de basket-ball cette année, bien qu’il ne jette pas l’éponge dans sa tentative d’arracher le poste à Luis Rubiales.

L’environnement Casillas a confirmé qu’il se poursuivra, mais il n’aura pas plus de trois mois pour préparer son assaut contre la présidence. L’ancien capitaine du Real Madrid, soutenu par le soutien de Javier Tebas et David Aganzo, est convaincu qu’il a des possibilités dans un duel hypothétique avec Rubiales, bien que son visage ait été sérieux pendant l’heure et demie de la rencontre qu’il a vécue avec Lozano.

Casillas sait qu’il compterait sur les prévisions les plus optimistes avec le soutien de 57 des 140 membres de l’assemblée Ils vont voter, mais s’attendent à obtenir un soutien de dernière minute avec l’aide de leurs bienfaiteurs. Le gardien de but, bien qu’il n’ait pas encore officiellement confirmé sa retraite du football professionnel, entamera sa campagne la semaine prochaine.

«Je ne prends pas ma retraite, calme, calme», tel était le message que Casillas avait dit en quittant le CSD. Au sein du Conseil, ils sont conscients qu’ils ont en conséquence l’obligation de ne pas nuire à certaines fédérations ni de leur profiter plus que d’autres et Du gouvernement lui-même, ils savent qu’à partir de la seconde moitié de 2020, quiconque est président doit se concentrer uniquement sur la réalisation de la Coupe du monde 2030.