Caster Semenya et l’histoire cruelle de la féminité noire contestée

Au cours des 10 années écoulées depuis que Caster Semenya a remporté les Championnats du monde 2009 à seulement 18 ans, le monde du sport a réduit son histoire à une seule chose: son corps.

Hanches étroites. Épaules larges. Mâchoire prononcée. Viril.

Sur la base des tonalités de dégoût utilisées pour discuter de son aspect physique, on pourrait penser que Semeya est la seule coureuse à posséder un corps qui diffère tellement de celui des autres dans le domaine. Il semble que le monde du sport ait oublié les particularités du cadre trapu d’Ira Murchison, 5’4, qui lui a valu à la fois le surnom de «Spoutnik humain» et une médaille d’or olympique en 4×100. Ou que le détenteur du record du monde Usain Bolt était plus grand avec des jambes plus longues que n’importe lequel de ses concurrents.

Contrairement à ces hommes, le corps de Semenya est souvent considéré comme indésirable et hors de propos, surtout par l’organe directeur de son sport. Tout au long de sa carrière, World Athletics, anciennement l’Association internationale des fédérations d’athlétisme, a insisté pour qu’elle subisse des tests intrusifs et une régulation hormonale, et l’a finalement interdite de compétition après avoir instauré des changements de règles qui semblaient la cibler en 2019.

Mais Semenya n’est pas seul. La coureuse burundaise Francine Niyonsaba, une des compétitrices de Semenya dans la course de 800 mètres, a depuis révélé qu’elle faisait partie d’un nombre croissant d’athlètes féminines, principalement des pays du Sud, dont l’hyperandrogénisme les place directement dans le collimateur de la réglementation mondiale d’athlétisme. L’ancienne athlète junior de haut niveau Annet Negesa, une coureuse intersexuelle d’Ouganda, a récemment révélé qu’elle avait subi une intervention chirurgicale invasive à la demande des médecins de World Athletics pour s’assurer qu’elle pouvait continuer à concourir. Les complications de la procédure l’ont laissée endommagée mentalement et physiquement.

À la base de ce traitement sévère et discriminatoire, il n’y a pas simplement l’adhésion à des paramètres biologiques défectueux ou à des conceptions binaires désuètes du genre, bien que ces aspects aient sans aucun doute joué un rôle. En fait, les pratiques de «vérification du sexe» sont nées dans les années 1950 du fait de la suspicion encore infondée que certains pays autorisaient les hommes à concourir déguisés en femmes, et impliquaient un peu plus que de demander aux athlètes de retirer leurs sous-vêtements. (Certains des athlètes soumis à cet examen, comme la médaillée d’or olympique de 1932, Stella Walsh, se sont révélés avoir des conditions génétiques ressemblant à des caractéristiques intersexes.)

Le traitement de Semenya est enraciné dans quelque chose de bien plus inquiétant. Dès le XVIe siècle, les explorateurs européens qui se sont rendus sur le continent africain ont commencé à remarquer les caractéristiques anatomiques des populations rencontrées. Pour les Européens, la peau foncée, les formes solides et les lèvres et le nez larges qu’ils rencontraient ressemblaient à ceux des singes, à tel point qu’ils ont commencé à perpétuer l’idée que les Africains copulaient régulièrement avec des singes. Au fil du temps, ces croyances ont pris un ton plus sexospécifique, avec des comparaisons entre les femmes africaines et européennes qui non seulement ont promu des marqueurs arbitraires de différence raciale et d’infériorité, mais ont également justifié l’exclusion des femmes africaines de la catégorie des “ femmes ”.

World Athletics reste attaché à une notion suprémaciste blanche vieille de plusieurs siècles qui définit la «féminité» en termes de corps féminin cisgenre, rendant tout le monde, en particulier les femmes d’ascendance africaine, des aberations socialement inacceptables.

World Athletics décrit sa mission de favoriser «l’excellence sportive» et d’améliorer le sport pour «offrir de nouvelles perspectives passionnantes aux athlètes». Pourtant, il l’a fait historiquement en permettant des attitudes viles envers les femmes noires et les corps qu’elles habitent.

En 1897, à peine 15 ans avant la fondation de World Athletics, le missionnaire britannique Sir Albert Cook, médecin de formation, a écrit largement et sans vergogne sur ses biopsies éthiquement douteuses de femmes dans l’Ouganda actuel, en faisant remarquer:

«Qui n’a pas été frappé par l’étroitesse extraordinaire de la hanche négroïde? Vu derrière en position dressée au niveau des hanches, le corps négroïde féminin est étroit et rond par rapport au “large faisceau” de la femme européenne moyenne, et lorsque les bassins séchés de chacun sont placés côte à côte, l’explication est évidente, l’os de Muganda ressemble à celui d’un enfant en taille et en finesse de structure …. Les races négroïdes ont une forme de bassin intermédiaire entre les races protomorphes et celles des types civilisés supérieurs … Le bord , comme chez les singes, est de forme longoval. “

Il est difficile de surestimer à quel point les études de Cook, aujourd’hui contestées, étaient critiques dans le développement d’idées racialisées autour de la féminité et de la féminité et, finalement, dans la déshumanisation du corps des femmes noires. Il deviendra président à deux reprises de la British Medical Association et sera fait chevalier par le biais du roi George V après que ses études sur l’anatomie des femmes africaines soient devenues populaires. Cook a illustré au monde colonisateur la «connaissance» qui pourrait être saisie grâce à un engagement avec «l’autre» africain.

Avant Cook, Sarah Baartman, plus connue sous son surnom désobligeant «La Vénus Hottentote», englobait la fixation de la société occidentale sur le corps des femmes noires. Capturée et réduite en esclavage dans ce qui est aujourd’hui l’Afrique du Sud (le pays d’origine de Semenya), Baartman a été amenée en Europe en 1810 et exposée dans des cirques et des places publiques jusqu’à sa mort, lorsque des scientifiques ont évalué et disséqué ses lèvres allongées. Ce travail a été présenté comme une preuve supplémentaire que les soi-disant carences des femmes noires les rendaient moins «féminines» que leurs homologues blanches.

L’impact de telles idées peut encore être vu aujourd’hui au sein de la communauté médicale à travers des diagnostics répandus d ‘«hypertrophie labiale», un terme médical pour des lèvres allongées, bien qu’il ne soit pas majeur (ni, pour la plupart, même mineur) problème de santé. La montée des labiaplasties – une procédure qui raccourcit et réduit la longueur et la taille globales des lèvres – réifie l’idée que la légitimité des organes génitaux féminins devrait être définie par sa distance de la physiologie du corps noir et féminin.

Et même si certains pourraient ignorer la pertinence de ces concepts aujourd’hui, les mettant en évidence jusqu’à une ère historique de racisme «ouvert» il y a longtemps, ils ont néanmoins aidé les Européens à institutionnaliser le racisme dans des domaines comme le sport. En conséquence, les connaissances médicales qui informent la société et le niveau de féminité de World Athletics sont profondément enracinées dans le racisme, dans la mesure où les femmes noires comme Semenya, Niyonsaba et Negesa n’ont jamais vraiment eu de chance.

.

. via .

Prenez les hormones sexuelles, par exemple. L’idée qu’il existe des différences raciales dans les niveaux de testostérone et d’oestrogène, en particulier entre les groupes noirs et blancs, est largement répandue mais très controversée. La croyance selon laquelle les femmes noires sont plus masculines que presque toutes les autres races de femmes est enracinée aux 17e et 18e siècles et repose sur la notion que les personnes d’ascendance africaine sont animales et agressives. Avance rapide jusqu’en 1995, lorsque le psychologue populaire J. Philippe Rushton a fait valoir que les Noirs sont moins intelligents et plus impulsifs que les Blancs et les Asiatiques, en grande partie en raison de leurs niveaux élevés de testostérone. Bien que le travail de Rushton ait fait l’objet de critiques au fil des ans, son livre Race, Evolution, and Behavior en est à sa troisième édition. Rushton lui-même a été élu à la prestigieuse Association canadienne de psychologie et a reçu une bourse unique Guggenheim. Les scientifiques ont passé les dernières décennies à réfuter les affirmations de Rushton et à attiser ironiquement les flammes de la pseudoscience raciale.

Certaines études suggèrent que chez les femmes plus âgées aux États-Unis, les femmes noires possèdent des niveaux inférieurs d’estradiol, une forme de l’hormone sexuelle féminine œstrogène, que les femmes blanches. À première vue, cela peut sembler être la source des politiques hautement racialisées de World Athletic. Mais il est important de noter que peu d’études ont évalué les disparités hormonales racialisées parmi les femmes de races différentes, et encore moins d’études avec des résultats qui peuvent réellement être reproduits. Comme on pourrait l’imaginer, les études qui explorent les différences raciales dans les hormones sexuelles chez les hommes sont plus courantes. Certains montrent, contrairement à la croyance populaire, que les niveaux de testostérone sont assez similaires entre les hommes noirs et blancs, tandis que les niveaux d’œstradiol libre sont beaucoup plus élevés chez les hommes noirs que chez les hommes d’autres races. Mais même ces résultats ont été remis en question par les endocrinologues, les biologistes et les médecins en raison d’études contradictoires sur le terrain.

Le manque d’intérêt relatif de World Athletics pour la variance du corps des hommes illustre, en revanche, à quel point il a agi de manière disproportionnée à l’égard des femmes. Dans son livre de 1996, Darwin’s Athletes, l’historien John Hoberman soutient que cette divergence est due à une fixation sur «l’aptitude athlétique noire» qui remonte à plusieurs siècles. En 1851, le médecin Samuel Cartwright écrivait: «Ce n’est pas seulement dans la peau qu’il existe une différence de couleur entre le nègre et l’homme blanc, mais dans les membranes, les muscles, les tendons et dans tous les fluides et sécrétions. ” Les travaux de Cartwright, qui, selon Hoberman, ont été largement lus par les esclavagistes, ont fourni une justification (pseudo-) scientifique et biologique au maintien de la hiérarchie raciale et de l’esclavage, alors même que l’opposition morale grandissait dans d’autres parties des États-Unis. L’implication dans le travail de Cartwright était l’idée que la physique des hommes noirs n’est acceptable que lorsqu’elle peut être manipulée à des fins lucratives.

Aujourd’hui, nous voyons l’héritage de Cartwright dans le sport. Les corps masculins exceptionnels, souvent caractérisés par une grande force et taille, inspirent souvent la crainte et non la colère, car depuis le siècle dernier, les institutions sportives ont forgé et affiné des mécanismes pour en tirer de l’argent. Les corps féminins forts, cependant, n’ont pas encore été aussi rentables et ont donc été beaucoup plus facilement tournés en dérision.

D’un point de vue interracial, les athlètes noirs ne sont considérés comme dignes de richesse qu’une fois qu’ils ont prouvé leur valeur au-delà de toute norme raisonnable. Jusque-là, on leur refuse la même renommée, la même richesse et la même reconnaissance que les concurrents blancs reçoivent plus facilement. Dans leur analyse de la montée des athlètes kenyans dans le cercle des vainqueurs de moyenne et longue distance, John Bale et Joe Sang montrent que, confrontés à la domination des sprinters afro-américains à partir du haut du XXe siècle, les sprinters blancs d’Europe se sont tranquillement retirés sur les longues distances tandis que les écrivains sportifs affirmaient que les athlètes noirs n’avaient pas l’endurance et le sens stratégique pour réussir dans ces courses. De plus, lorsque les athlètes noirs ont commencé à mieux performer que les blancs, les officiels de course donneraient aux athlètes blancs une autre occasion de courir ou disqualifieraient les temps plus rapides exécutés par leurs homologues noirs. Ce fut le cas lorsque les coureurs africains Humphrey Khosi et Bennett Makgamathe ont battu les coureurs blancs lors d’une compétition tenue en 1962 au Mozambique, mais que les officiels se sont vu refuser la victoire.

Aujourd’hui, World Athletics a établi des «centres de développement» dans toute l’Afrique et dans de nombreuses autres régions du Sud, dans l’espoir de recruter et de cultiver le talent même qu’il cherchait autrefois à empêcher de réussir en compétition. Certains soutiennent que les centres de développement régional sont en fait un moyen d’exporter ces athlètes vers l’Occident afin qu’ils puissent concourir pour des nations comme la Grande-Bretagne et la France. Et pourtant, ces centres s’occupent de la culture des athlètes masculins, laissant les femmes derrière même dans les pays ayant des attitudes plus libérales envers la participation des femmes aux sports.

World Athletics ne voit que peu d’utilité pour reconnaître et développer les talents féminins, en particulier les femmes noires dans les pays du Sud. En tant qu’exemplaires d’une tension particulière de la pensée racialisée, ces femmes, pour elles, ne sont pas de «vraies femmes». Et lorsque World Athletics refuse d’élever les prouesses athlétiques d’une femme noire, au sein d’un corps qui défie des siècles de mythes blancs suprémacistes, coloniaux et essentialistes du genre, il choisit plutôt de l’humilier à tous les niveaux.

En cette ère de sport et de protestation, peut-être un mouvement de solidarité des autres coureurs pourrait se lever, forçant World Athletics à réévaluer sa position. Mais l’athlétisme est toujours une compétition acharnée. De nombreux concurrents voient plutôt une chance de combler un vide sur le podium, ou pire, de proliférer leur propre racisme sans crainte de contrecoup. La coureuse de demi-fond britannique Jemma Simpson a décrit la course avec Semenya comme «courir littéralement contre un homme». L’australienne Madeleine Pape a récemment défendu Semenya et a regretté d’avoir rejoint «le chœur de voix condamnant sa performance comme« injuste ».» Les athlètes féminines noires d’Afrique subsaharienne occupent une position de marginalité accrue; les chances qu’ils reçoivent un soutien généralisé étaient minuscules du saut. Ironiquement, en tant que certains des coureurs les plus rapides du monde, ils n’ont pas pu obtenir l’élan nécessaire pour créer un résultat différent.

Et pourtant, ces femmes ne devraient pas avoir à se défendre elles-mêmes. Alors que la société continue de faire face aux héritages raciaux des institutions sociales par d’autres moyens, les organisations sportives comme World Athletics ont clairement la possibilité de réparer les torts causés par la mise en œuvre d’idées racistes et sexistes. Plus besoin de se cacher derrière une science, des médecins et des paramètres biaisés. Semenya, Niyonsaba, Negesa et d’autres athlètes féminines africaines souffrant d’hyperandrogénie n’ont pas besoin de se modifier ou de se manipuler pour s’adapter aux idéaux de la féminité qui ont été construits explicitement autour de leur exclusion. Leurs corps ne sont tout simplement pas le problème.

Ils ne l’ont jamais été.