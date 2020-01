10 anciennes stars qui devraient revenir ce soir!

Aussi excitant que le paiement à la séance Royal Rumble soit, il est sûr de dire que la plupart des fans attendent avec impatience l’événement pour les matchs Rumble eux-mêmes et les surprises qu’ils ont en réserve. Les versements de cette année ne devraient pas faire exception.

La participation de NXT aux matchs Rumble de cette année est pratiquement garantie. Matt Riddle et une poignée de femmes de NXT devraient entrer dans leurs Rumbles respectifs, avec un lutteur ou deux de NXT UK ou 205 Live.

John Cena reste techniquement sur la liste active mais n’a pas participé depuis plus d’un an. Un retour Rumble pour lui est très possible, avec toute autre personne qui a été inactive pendant la majeure partie de l’année écoulée (Ronda Rousey, Nia Jax, Naomi, Jeff Hardy, etc.).

Cependant, la liste des anciennes superstars de la WWE qui pourraient revenir dans le Rumble est beaucoup plus petite. Presque tous ceux qui ont voulu revenir à la WWE ont refait surface à un moment ou à un autre au cours de la dernière décennie. Cependant, cela n’a pas empêché des stars telles que Rey Mysterio, The Hurricane et Jeff Jarrett de surgir et de faire sentir leur présence dans le Battle Royal annuel.

L’accent devrait être mis sur l’avenir, mais une nostalgie pop ici et là ne fait pas de mal et ne fait qu’ajouter à l’imprévisibilité du combat.

De tous ceux qui pourraient revenir de manière réaliste au Rumble cette année, ces 10 seraient les plus satisfaisants à voir.