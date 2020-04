10 appels NXT à la liste principale de la WWE – 5 nous verrons et 5 nous ne verrons pas

Au cours de la dernière année, NXT est devenue essentiellement une troisième marque de liste principale à la WWE. Cela nous laisse nous demander si les stars de Full Sail seront toujours appelées aux lumières vives de Raw et SmackDown.

En surface, vous ne pensez pas. Depuis que NXT va maintenant en tête à tête tous les mercredis soirs avec AEW Dynamite, la chose logique pour la WWE serait de garder les grandes stars confinées à la marque Full Sail afin d’essayer de surpasser leurs nouveaux concurrents All Elite.

Cependant, ces derniers temps, nous avons déjà vu des stars telles que Shayna Baszler, Bianca Belair et Angel Garza faire le saut à Raw. La société signant constamment un afflux de talents indy pour la marque jaune et noire, il ne manque certainement pas de stars à la disposition de NXT.

Ceci, combiné à la capacité innée de NXT à construire constamment de nouvelles étoiles, signifie que les anciennes devront filtrer pour les nouvelles et passer à des choses plus grandes et plus lumineuses. Ou pire, selon la façon dont vous regardez le traitement des talents NXT précédents sur la liste principale …