10 autres lutteurs de la WWE qui seront bientôt tous élites

Le moment même où AEW est devenu une chose, l’un des plus chauds

Les sujets parmi les fans de catch étaient la possibilité pour les artistes de la WWE de sauter du navire.

Pour certains, c’était un retour à l’atmosphère de l’ère de Monday Night Wars, que beaucoup

considérer comme le moment le plus excitant pour être un fan de lutte. Les espoirs sont devenus

réalité, quand, à la fin du premier pay per view officiel d’AEW, Jon bloody

Moxley est arrivé sur les lieux.

Depuis lors, AEW et Dynamite sont passés de la force,

répondant à toute la largeur de la palette gustative de lutte. Pourtant, le

Le moulin à rumeurs est toujours à la recherche de nouvelles nouvelles sur les transferts juteux.

Surtout maintenant, compte tenu des récents débuts AEW de Brodie Lee et Matt Hardy.

Alors, qui sont les autres artistes qui se dirigent inévitablement vers le

Terre d’élite? Certains d’entre eux, comme The Revival, peuvent sembler assez évidents,

tandis que d’autres sont encore bien dans le domaine de la spéculation. Indépendamment,

essayons de répondre à la question ici en comptant les candidats les plus probables.

Ce sont 10 autres lutteurs de la WWE qui seront bientôt All Elite (peut-être).