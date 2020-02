10 beaux moments de respect dans la lutte

Il existe un respect inhérent à la “fraternité” de la lutte professionnelle – à un point tel que certains membres ne peuvent concilier aucune opinion des fans sur le ring qui est au-delà de la jouissance passive – mais cela le fait rarement à l’écran.

Ce serait ennuyeux.

La lutte repose sur la concurrence pour la rendre cohérente – et la haine pour la rendre intéressante. Il y a un art presque perdu à étayer cela avec respect, à mettre tacitement les deux parties, mais c’est le feu verbal qui convainc le public de se séparer de leur argent pour un glorieux et cathartique sh * t-kicking. Et cet élément de respect, bien que nécessaire, est souvent assez amusant dans la façon dont il est brusquement et radicalement miné.

“X est un athlète incroyable, ne vous méprenez pas, mais il est toujours un morceau complet de sh * t avec des dents de bouc!”

La plupart des scénarios de lutte fonctionnent dans un esprit de manque de respect: les hommes vont toucher les ex-petites amies de leurs rivales, en plein visage; le sang est dessiné des visages; les dents sont enlevées par coups de pied à l’arrière du crâne; les ceintures sont attachées contre le dos enflé et saignant; les artistes qui ne respectent apparemment pas certaines conventions de la beauté sont décrits comme des “rats surdimensionnés” qui viennent de sortir du “tunnel Lincoln”.

Les programmes basés sur le respect ne sont pas intéressants – même dans l’histoire de bébé de Hulk Hogan et Ultimate Warrior, Warrior a menacé de le tuer par accident d’avion – mais en de rares et belles occasions, ce respect inhérent saigne à l’écran …