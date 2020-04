10 cartes WWE empilées qui n’ont pas pu être livrées

La WWE a toujours la capacité de faire un spectacle d’enfer lorsque les étoiles s’alignent.

Au fil des ans, nous avons vu d’innombrables super-événements organisés par le mastodonte de Vince McMahon, soutenus par une multitude de titans légendaires et de futures superstars.

Cependant, parfois même une carte débordant de noms étoilés et de détonations très attendues ne peut livrer les marchandises la nuit.

Après tout, nous avons vu des manias se briser et brûler, des cartes super saoudiennes qui nous faisaient sentir sales et des événements Royal Rumble qui se sont flattés de tromper plus de fois que nous ne comptons.

Donc, avec WrestleMania 36, ​​il semble que ce sera l’un des PPV les plus anti-climatiques de l’histoire de la WWE – sans aucune faute de sa part – cela vaut probablement le coup d’œil à certains des autres événements du catalogue de la société qui est tombé à plat, malgré une gamme vraiment empilée.

Ce groupe de PPV avait le potentiel d’être là-haut avec les goûts ‘Mania X-Seven. Pourtant, grâce à une réservation horrible et … une réservation plus horrible, ils se sont tous transformés en indéniables flammèches humides au moment où la cloche finale a sonné.