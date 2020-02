10 champions de la WWE qui ont détesté leur titre de champion du monde

WWE.com

Le but de chaque lutteur professionnel est de devenir le meilleur champion de son entreprise respective, car une course au titre majeure apporte l’argent, la renommée et la place la plus garantie en haut de la carte.

Tout au long de l’histoire de la WWE, des grands noms tels que Bruno Sammartino, Hulk Hogan, Andre the Giant, Stone Cold Steve Austin, The Rock et bien d’autres ont détenu le premier prix de l’entreprise, et tandis que les champions se sont imposés comme des noms familiers dans les mondes de la lutte et du divertissement .

Mais autant être champion de la WWE peut avoir un énorme avantage, de nombreuses stars du passé de la WWE ont admis avoir lutté contre des problèmes personnels et créatifs qui jetaient un nuage sombre et géant sur leur règne de titre.

Inspirée par les commentaires récents de l’actuelle star de la WWE, Kevin Owens, cette pièce examinera 10 champions de la WWE qui détestaient leur règne en titre mondial, bien qu’ils soient les meilleures stars de la société et détiennent le prix ultime de la lutte professionnelle.