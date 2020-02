10 chansons sur la lutte que vous devez entendre

À l’exclusion de l’entrée évidente

thèmes, il y a plusieurs chansons sur la lutte et

les lutteurs qui ont frappé le grand public (et beaucoup d’autres qui ne l’ont pas fait). Le hip-hop a longtemps eu une histoire d’amour avec la lutte, Ric Flair étant

un sujet fréquent et au-delà du rap, de nombreux auteurs-compositeurs-interprètes ont utilisé la lutte pour explorer des problèmes de la vie réelle. Il y a aussi un nombre surprenant de groupes punk sur le thème de la lutte qui n’écrivent que des chansons sur la lutte.

Les airs listés ici couvrent toute la gamme des indies, lucha libre, the old

jours de territoire et WWE.

Cheap Pop est un groupe punk sur le thème de la lutte qui en a sorti un

album en 2016, intitulé In Gorilla. Chansons

sur l’album comprennent des thèmes dédiés à WrestleMania III, The Undertaker, le

histoire d’amour entre Macho Man et Elizabeth,

L’humanité tombant de la cage de Hell in a Cell et ce que c’est que d’avoir le béguin pour Paige.

Le vrai bijou est “Daniel Bryan Danielson”, une ode infectieuse à Daniel

Bryan, à la fois sa carrière à la WWE et indie. La chanteuse veut également que Bryan sache qu’elle «vraiment,

aime vraiment ta barbe. »