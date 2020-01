10 choses folles que vous trouverez sur le réseau WWE (si vous recherchez suffisamment)

Le Réseau est une aberration étrange et merveilleuse à cette époque de la WWE, qui jusqu’à très récemment était dictée unilatéralement par les caprices d’une force épuisée.

Contrairement aux scénarios télévisés, aux projets poussés et aux durées d’exécution PPV excessives et épuisantes du milieu à la fin des années 2010, le réseau est la seule chose qui profite plus au fan qu’à la société. Pour le moment, peu importe que cela soit important à l’ère des frais de droits exorbitants, la WWE n’a pas récupéré le flux de revenus (pas du tout négligeable) perdu en abandonnant le modèle traditionnel de paiement à la vue. Le réseau a sous-performé par rapport aux projections initiales et la WWE a atteint un point où elle ne communique plus le nombre d’abonnés aux investisseurs dans les rapports financiers trimestriels. Ce n’est pas un bon présage.

La WWE n’est probablement pas ravie, mais les fans le sont: le réseau est d’un rapport qualité / prix exceptionnel, dans la mesure où le coût relatif des pay-per-views mensuelles, mais son éclat est vraiment profond. Son existence a permis aux fans inconditionnels de regarder enfin le Bret Hart Vs. Tom Magee Holy Graal, quelque chose, dans un autre temps, nous aurions eu la chance d’attendre 18 mois pour voir sur un DVD ou trois disques. Nous pouvons revivre les années glorieuses du territoire à travers leur propre filtre, et pas seulement un document rétrospectif de deux heures. Nous pouvons aussi…

… voir beaucoup de sh * t profondément bizarres et mal avisés.