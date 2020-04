10 choses que les fans de la WWE doivent savoir sur Killer Kross

WWE.com

Le moment est presque venu pour NXT de payer le péage. Les débuts de Killer Kross sont imminents, alors que des vignettes sinistres continuent d’avertir de son arrivée imminente. Kross est apparu sur NXT TV la semaine dernière, assis patiemment dans une voiture avec Scarlett Bordeaux, regardant Johnny Gargano et Candice LeRae se faufiler dans la nuit. Comment l’ancienne star de l’Impact Wrestling s’en sortira-t-elle dans les eaux agitées de la WWE? Kross a longtemps été identifié comme quelqu’un de plus adapté à la WWE que d’autres options, mais le temps nous dira si c’est vrai ou non.

Killer Kross est un homme à la hausse depuis quelques années maintenant. Il s’est fait connaître au Mexique avant d’apparaître dans Lucha Underground, implorant Paul London d’assassiner Mascarita Sagrada. Revenez Lucha Underground, tout est pardonné! Kross est alors devenu une star majeure de l’Impact Wrestling, jouant comme l’un des meilleurs talons de l’entreprise, avant de quitter fin 2019.

Le public de la lutte traditionnelle est sur le point de découvrir de première main l’un des artistes les plus captivants de l’entreprise. Il y a beaucoup à apprendre sur le Herald of Doomsday.