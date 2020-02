10 choses que les fans de la WWE doivent savoir sur la XFL

La XFL originale a été lancée au milieu de beaucoup de battage médiatique en 2001 et a fini par être à la fois une catastrophe critique et financière pour Vince McMahon. C’était tellement mauvais que même des proches de la WWF comme Jim Ross s’inquiétaient de la réaction du patron lors des réunions suivantes.

Vince (étant Vince) a ignoré l’échec et a promis de recommencer quand le moment serait venu.

2020 est ce moment. La nouvelle XFL sera lancée ce week-end et les règles ont littéralement changé. Ce ne sera pas le même croisement fastueux entre les sports professionnels et la lutte professionnelle qu’avant – McMahon est absolument déterminé à réduire la part des affaires de la NFL et à faire de sa ligue une alternative viable. Certains dans le sport pensent que ce sera un autre buste de l’Alliance du football américain à la place.

Qu’est-ce que tout cela signifie pour les fans de la WWE, et pourquoi ceux qui ont juste envie de regarder Raw, SmackDown, NXT et du contenu à la carte sur le réseau devraient-ils donner un peu de troisième, des casques brillants, des changements de règles et des touchdowns ?

La XFL de 2020 pourrait changer la WWE pour toujours, et elle mérite une chance. Voici tout ce que vous devez savoir …