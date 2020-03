10 choses que nous avons apprises au cours de la première semaine sans affronter les foules

AEW

Il y a peut-être peu de lutteurs dans le monde prêts à travailler sans public en direct comme Chris Jericho.

L’ancien champion AEW passait habituellement la moitié de son temps à divertir des foules de catch et l’autre à jouer en direct aux adeptes de Fozzy, mais sa capacité inébranlable et parfois improbable à obtenir son stupide stupide sh * t en assure sa capacité à éclater même la pièce la plus silencieuse .

Sur la toute première arène vide Dynamite, il a été habilement déployé en tant que commentateur, offrant sa fantaisie chaude et blanche pour un soulagement de la lumière très important. Les promos et les packages vidéo précédents avaient suggéré qu’il serait en mesure de faire de même si AEW avait besoin de mois de ce genre de choses, et ils pourraient bien le faire.

La WWE devra également s’appuyer fortement sur ses professionnels les plus habiles. Depuis le SmackDown de vendredi dernier, la société a ouvert la voie aux deux grandes marques en présentant un spectacle qui était parfois beaucoup de choses et d’autres très peu mais qui était au moins quelque chose. Astucieux et quelque peu admirable, Raw a suivi SmackDown et AEW Dynamite a suivi Raw et maintenant SmackDown est à nouveau là pour plus de ce qui restera sûrement dans la mémoire de la période expérimentale la plus maladroite de l’histoire de la lutte.

Mais si ce sont les réflexions à long terme lorsque ce charme pour l’industrie et le monde passe, espérons-le, quelles ont été les leçons immédiates de toutes ces mesures temporaires au cours des sept derniers jours?