10 choses que nous avons apprises de Brodie Lee sur Talk Is Jericho

Brodie Lee travaillait au gymnase et attendait avec impatience un début mémorable à AEW dans son pays natal de Rochester, New York, lorsque la nouvelle a éclaté.

Soudain, tout a changé. Le discours du président sur les peurs de santé dans le monde et les nouvelles selon lesquelles Tom Hanks avait été diagnostiqué avec “ le virus ” signifiaient que Dynamite à New York avait été mis au rebut et que Brodie ferait ses débuts devant une arène vide.

Ce n’était qu’un des sujets abordés lors de l’apparition de Lee sur «Talk Is Jericho». Lui et l’animateur Chris Jericho ont passé un peu plus d’une heure à parler des plans de Brodie pour l’AEW, de son départ de la WWE, de ses réflexions sur la façon de gérer les choses de Vince McMahon et plus encore. C’était un complément assez brillant à l’interview de la semaine dernière avec son compatriote débutant All Elite Matt Hardy.

Lee est une sorte de gentleman décontracté. Il n’allait jamais faire un trou à travers la proue du navire de la WWE avec une interview cinglante après la sortie du film – ce n’est pas son style, mais l’ancien Luke Harper avait quelque chose à lui dire à quoi ressemblait sa vie avant -AEW.

Voici tout ce que vous devez savoir …