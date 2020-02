10 choses que nous avons apprises de la deuxième semaine de la XFL de la WWE

XFL / WWE

La semaine

2 allait toujours être le test d’acide pour Vince McMahon remanié

XFL. Le week-end d’ouverture a été un gagnant qui a mérité les éloges de tous

coins du monde sportif (y compris les hardcores de la NFL comme Cris

Collinsworth et Troy Aikman), mais la longévité sera la clé.

Personne

veut qu’un autre AAF empeste la sphère du football professionnel.

WWE

vont devoir durer plus longtemps que les autres alternatives de la NFL si elles

veulent tout rire de gueule de bois de l’échec de 2001 à disparaître

complètement. C’est comme ça et ils ne peuvent pas se plaindre

tous les sceptiques se moquant de leur chemin au cours des premières semaines.

Gaiement, les choses semblent bonnes, et les améliorations ne devraient pas être possibles

considéré comme des sonnettes d’alarme inquiétantes qui sonnent au loin.

Cette

semaine, la ligue a offert quatre autres matchs dynamiques pour

les fans de football. Les Gardiens de New York se sont déplacés pour

impressionnants DC Defenders et Tampa Bay Vipers étaient aux Seattle Dragons

le samedi. La programmation de dimanche a été complétée par les Dallas Renegades

visiter les Wildcats de LA et les Battlehawks de Saint-Louis à Houston Roughnecks.

Voici

tout ce qu’un fan a appris, et comment la deuxième semaine de la XFL par rapport à

la première…