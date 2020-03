10 choses que nous avons apprises de Matt Hardy sur Talk is Jericho

AEW

De son propre aveu, faire ses débuts dans une arène vide était étrange pour Matt Hardy.

Voici un gars qui peut retracer sa carrière de lutteur vers des emplois sur les épisodes de 1994 de Monday Night Raw – c’est un homme qui a vécu “ Attitude ”, “ Ruthless Aggression ”, l’ère PG, TNA et plus sur quatre décennies d’action, et il n’a jamais rien vécu de semblable à cette intro AEW Dynamite.

Matt était le dernier invité du podcast «Talk Is Jericho» de Chris Jericho, et il était ouvert à parler de presque tout. Tout au long de la conversation d’une heure, ces vieux amis ont discuté du passé, du présent et du futur, n’ont laissé aucune pierre non retournée et ont presque (mais pas tout à fait) correspondu à l’apparence TIJ de Jon Moxley l’année dernière. Si cela ressemble à des louanges insensées, alors lisez simplement cet article pour preuve.

Ce n’était pas aussi viscéral ou explosif que l’interview enflammée de Mox, mais c’était tout aussi nourrissant pour les fans qui veulent la vraie histoire sur la sortie de Hardy à la WWE, son arrivée à l’AEW et ce que l’avenir réserve à son personnage audacieux et bizarre de “ Broken ”.

Voici tout ce que nous avons appris d’un gars excité d’être All Elite …