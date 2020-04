10 choses que nous avons apprises de Ric Flair sur le podcast des séances sur le crâne brisé de Stone Cold

WWE

Il y a un moment au cours de la rencontre de Steve Austin avec Ric Flair qui expose la fragilité actuelle du fou Nature Boy.

Après avoir laissé tomber à plusieurs reprises des indices d’auto-dépréciation tout au long de son apparition dans la dernière émission de “ Broken Skull Sessions ”, Ric s’effondre depuis des années, dit qu’il apprécie toute la gentillesse dont il a fait preuve de la part des fans et des pairs, puis remarque avec émotion que “la vie est une montagne russe” “.

Flair a raison quand il souligne qu’il est le plus vieil invité d’Austin dans son émission sur WWE Network depuis “environ 20 ans”, mais c’est assez époustouflant d’entendre l’un des meilleurs jamais (certains diraient le meilleur) prétendre que son vrai la pertinence s’est tarie après les glorieuses années 80; émotionnel et réfléchi, Ric est juste heureux d’être en vie après les graves problèmes de santé de 2017.

En règle générale, pour la légende, ce n’est pas tout sombre et sombre pour longtemps. Bien que Flair soit un homme plus mesuré de nos jours, il a toujours cette lueur d’exploits antérieurs dans son œil. Cela est particulièrement vrai lorsqu’il parle de sa carrière dans le ring et qu’il conseille aux autres de ne pas suivre ses “erreurs” parascolaires …