10 choses que nous avons apprises du côté obscur de l’anneau de VICE: New Jack

L’épisode “ Dark Side Of The Ring ” de VICE sur New Jack est difficile à cerner.

Il y a des discussions sur l’extrême violence, la santé mentale, les expériences difficiles (pour le moins) de l’enfance, la forte consommation de drogues, les poursuites judiciaires, les tentatives de meurtre et tout le reste. Ce n’est pas le genre de documentaire qui va vous faire sourire, ni le type qui dépeint le sujet sous un jour positif, mais cela vous choquera.

Jack, qu’il soit en train de déchirer son public à prédominance blanche dans Smoky Mountain Wrestling ou de se tailler une niche dans l’ECW déjà vicieux, n’est guère une figure sympathique. Souvent, la façon dont il glorifie joyeusement la brutalité est difficile à digérer, surtout lorsqu’un regard sauvage et un sourire malade traversent son visage alors qu’il se souvient de ses moments les plus fous.

VICE a réussi à puiser dans sa psyché et n’a laissé aucune pierre non retournée; ils se sont assis avec New Jack alors qu’il appréciait de la vodka et du jus d’orange, et il est devenu plus visiblement animé à propos des choses plus il buvait. C’est … convaincant si rien d’autre, et cela donne un aperçu de l’esprit d’un homme qui était plus susceptible de poignarder que de lutter.

Voici tout ce que vous devez savoir en 45 minutes de cicatrices …