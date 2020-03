10 choses que nous avons apprises du côté obscur de VICE: Chris Benoit

Il fut un temps où une exploration profonde et impartiale de la vie, de la carrière, des actions et de la mort répréhensibles de Chris Benoit aurait été impossible. Le monde entier a été bouleversé après que Benoît ait pris la vie de sa femme Nancy et de son jeune fils Daniel, puis a pris la sienne, à travers un week-end inquiétant en juin 2007.

Cela ne peut pas changer le fait que l’autre fils de Benoit, David, compte toujours Chris comme son héros.

Ce n’était là qu’une des révélations étonnantes du dernier documentaire de VICE. Leur série “ Dark Side Of The Ring ” a été percutante lors de la première saison, mais la deuxième série semble déjà beaucoup plus intense. Comme le dit le résumé ci-dessus, c’est l’une des histoires les plus inconfortables jamais racontées, et c’est parfois une montre difficile lorsque des têtes parlantes examinent pourquoi Benoit a fait ce qu’il a fait.

D’une manière ou d’une autre, à travers toute la douleur et la misère, il y a un peu de lumière à la fin. C’est quelque chose que les producteurs du doc ​​méritent d’être remerciés; ils n’ont pas fui les moments les plus sinistres de la tragédie, et pourtant ils voulaient aussi clairement montrer la force incroyable de quelques spectateurs innocents.

Voici tout ce que nous avons appris d’un travail assez étonnant …