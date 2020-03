10 choses que nous avons apprises du documentaire FCW

Il y a un nouveau documentaire sur le WWE Network, et il semble être sorti de nulle part. A Future WWE: The FCW Story détaille l’ascension et la chute de la dernière promotion de formation par des tiers que la WWE avait utilisée pour développer des talents pour leur liste principale.

Le documentaire couvre de nombreux sujets différents – du déménagement des stagiaires en Floride aux frustrations ressenties par certains des talents pour ne pas avoir fait le saut dans la liste principale plus tôt – et s’étendant sur près d’une heure et demie, c’est le meilleur documentaire de la WWE a produit dans un certain temps.

De nombreux lutteurs et membres du personnel interrogés semblent véritablement nostalgiques lorsqu’ils discutent du territoire de développement, et cela soulève la question de savoir pourquoi FCW n’a jamais vraiment reçu beaucoup de mention sur la programmation de la WWE auparavant.

Avec des commentaires d’anciens élèves comme Steve ‘Skinner’ Keirn, le Dr Tom Prichard, Big E, Charlotte Flair, et Brie et Nikki Bella, il s’agit d’un documentaire exceptionnel sur le Florida Championship Wrestling, son origine et son héritage durable.