10 choses que nous avons apprises du grand spectacle sur le podcast des séances sur le crâne brisé de Stone Cold

WWE

Steve Austin est sur un gagnant avec son émission «Broken Skull Sessions» sur le WWE Network.

Les entretiens avec The Undertaker, Goldberg et Kane ont été exceptionnels à ce jour, et ce n’est pas seulement parce que chaque homme était prêt à plonger profondément dans sa vie et sa carrière. Austin inspire le respect en tant qu’enquêteur – il est un bon auditeur dans 90% des cas, mais il n’a pas peur d’intervenir quand il a l’impression que les invités sont sur la bonne voie ou sur le point de servir des conneries.

La camaraderie qu’il partage avec son ancien rival Big Show est claire à voir dès que l’on s’en tient au dernier épisode de la série. Les deux gars ont parcouru des milliers de kilomètres le long des routes, et ils ont tous les deux connu des taches collantes lors de leurs courses à la WWE. Il sera toujours fascinant d’entendre des hommes comme celui-ci discuter des choses du fond du cœur. C’est sans doute encore plus vrai lorsqu’ils dissèquent des moments négatifs.

Show n’a jamais repoussé certains des pires moments de sa carrière ici. Il n’était pas non plus vraiment timide lorsqu’il partageait ses réflexions sur la façon dont l’entreprise de lutte professionnelle avait changé, pourquoi il ne voyait pas toujours les yeux dans les coulisses et à quel point les choses auraient pu être différentes.

Voici tout ce qui a été glané d’une autre session studio de première classe …