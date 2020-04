10 choses que nous avons apprises sur la tragédie de Chris Benoit de Kevin Sullivan sur le podcast de Jim Cornette

VICE

Si vous n’avez pas vérifié l’excellent documentaire en deux parties de “Dark Side Of The Ring” de VICE sur Chris Benoit, alors vous passez à côté.

Le superbe documentaire explore la carrière de Benoit dans le ring, la psyché, la relation avec sa femme Nancy, les retombées de ses crimes et plus encore. À travers tout cela, il ne manquait qu’une chose: le côté de l’histoire de Kevin Sullivan. VICE a publié une légende affirmant que Sullivan avait été approché et n’avait aucun commentaire à faire. Ce n’est pas strictement vrai.

Sullivan a rejoint Jim Cornette pour une interview de podcast de suivi conçue pour permettre à l’ex-booker de la WCW (et au sataniste kayfabe) de clarifier certaines informations erronées qu’il pense avoir été fournies par VICE. Il y a eu une discussion sur sa véritable relation avec Nancy avant même que Benoit n’entre en scène, des nouvelles sur la raison pour laquelle il a réservé les intrigues qu’il a faites et ce qu’il a pensé de “ Dark Side Of The Ring ”.

Considérez cela comme une pièce complémentaire vitale du film VICE. Cela jette un nouvel éclairage sur plusieurs choses discutées par la sœur de Nancy, Sandra Toffolini, et ce n’est pas le travail de hache amère auquel on peut s’attendre. Sullivan tient à poursuivre sa vie et ne pense pas qu’il soit juste que les autres revivent leur enfer personnel.

Voici tout ce que nous avons appris …