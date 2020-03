10 choses que vous auriez pu oublier à propos de WrestleMania I

Le 31 mars 1985 sera toujours important dans le domaine de la lutte pour la naissance du méga-événement accrocheur de Vince McMahon, WrestleMania. Bien qu’il ne s’agisse pas du premier événement de lutte mis à la disposition du public via le paiement à la vue (sur les traces de la NWA’s Starrcade dans le courant dominant de l’Amérique), l’ambition d’assaisonner un événement de lutte professionnelle avec le glamour hollywoodien et le rock’n’roll set Americana WrestleMania I comme une claire déclaration d’intention de McMahon.

À ce jour, près de 35 ans plus tard, la plupart des fans de catch connaîtront les rythmes familiers de l’événement – Hogan s’associe à M. T pour évincer Rowdy Roddy Piper et Paul Orndorff, Andre claquant Big John Studd pour réclamer le prix du Body Slam Challenge de 15000 $, l’Iron Sheik et Nikolai Volkoff battent cette chaleur de talon xénophobe typique des années 80, et la sensation de pop rock des années 80 Cyndi Lauper accompagnant Wendi Richter sur le ring pour sa victoire dans l’avant-dernier match sur la carte.

Ce sont tous les souvenirs familiers qui sont évoqués lorsque nous pensons à la toute première WrestleMania, mais quelles sont les petites pépites d’or que vous oubliez, ces détails oubliés dans les annales du folklore de lutte? Dans la perspective de l’extravagance de cette année, voici un aperçu de 10 choses que vous avez peut-être oubliées à propos du premier WrestleMania.