10 choses que vous ne saviez pas sur Beyond The Mat

Universal Pictures “Nous faisons des films”.

Cette citation, crachée avec confiance par Vince McMahon, a contribué à faire de “ Beyond The Mat ” de Barry Blaustein un trésor culturel parmi les fans de catch. La fanfaronnade de McMahon, son lever de sourcil, la façon dont il sirotait de l’eau entre les regards sur l’objectif de la caméra et son vantard charismatique ont tous confirmé son statut de Vito Corleone de la lutte.

Il est ahurissant de penser que la plongée profonde de Blaustein sur le fonctionnement interne et les personnalités derrière la lutte professionnelle est sortie il y a 20 ans. Il a été techniquement distribué au goutte à goutte dans certains cinémas fin 1999, mais la plupart ont dû attendre jusqu’en mars 2000 pour avoir un premier aperçu du film que Vince McMahon ne veut pas que vous voyiez.

Maintenant, deux décennies après avoir vu pour la première fois la famille horrifiée de Mick Foley, les problèmes de santé de Terry Funk, la situation désespérante (et toujours aussi déprimante) de Jake Roberts et quelques séquences fascinantes des événements de la WWE, cet article relie tout ce que vous n’avez pas fait connaître “Beyond The Mat”.

Qui d’autre était censé être impliqué? Pourquoi McMahon détestait-il autant le produit final? Quelles scènes ont même choqué les producteurs? Tout est là …